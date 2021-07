IDEX Stock est un jeu extrêmement spéculatif, mais il ne devient pas moins cher

A la mi-juin, Idéonomique (NASDAQ :IDEX) a annoncé qu’il allait acquérir la participation restante dans le fabricant de tracteurs électriques Solectrac qu’il ne détenait pas déjà. Malgré les nouvelles, l’action IDEX a continué à stagner entre 2,50 $ et 3 $.

En fait, depuis qu’il est tombé pour la première fois en dessous de 3 $ en 2021 début mars, son action a clôturé entre 2,50 $ et 3 $ inclus lors de 56 jours de bourse sur 99 jusqu’au 26 juillet. Il y a eu 30 jours où il a clôturé au-dessus de 3 $ et 13 en dessous de 2,50 $.

L’action IDEX a clôturé en dessous de 3 $ pendant plus des deux tiers des jours de bourse depuis début mars. Il atteignait 5,53 $ début février.

On pourrait penser que l’acquisition de 100 % de Solectrac susciterait l’enthousiasme des investisseurs pour l’entreprise. Ce n’est pas le cas. Voici pourquoi.

Le prix payé pour Solectrac

L’accord du 11 juin pour l’acquisition des 78,6 % de Solectrac qu’il ne détenait pas déjà lui a coûté 18,1 millions de dollars en cash. Cela valorise l’ensemble de l’entreprise à 23 millions de dollars.

En plus de l’argent initial, la direction de Solectrac dispose de trois compléments de prix qui pourraient coûter à Ideanomics 6 millions de dollars supplémentaires entre 2021 et 2023. De plus, les bonus de rétention pourraient ajouter 3 millions de dollars au prix d’achat final, portant le total à un peu plus de 27 millions de dollars.

Ideanomics a également accepté de fournir 12 millions de dollars en capital de croissance pour que Solectrac investisse dans son entreprise au cours des trois prochaines années.

Selon une notice d’offre de 2020, Solectrac avait un chiffre d’affaires 2019 de 83 258 $. C’était contre 71 910 $ en 2018 et 10 567 $ en 2017. Aucun revenu n’a été donné par Ideanomics pour 2020, pour autant que je sache.

Le complément de prix mentionne des objectifs de 6,03 millions de dollars en 2021, 16,23 millions de dollars en 2022 et 27,72 millions de dollars en 2023. Si ces chiffres sont réalisables à distance, Ideanomics a fait une sacrée bonne affaire.

Cependant, passer de 83 258 $ en 2019 à 6 millions de dollars en 2021 semble être un défi de taille. Je voudrais donc avertir les investisseurs de ne pas trop prendre en compte ces chiffres. Je suppose que les revenus de 2021 seraient de 1 million de dollars, mais même cela est terriblement généreux.

Le 1er juillet, Ideanomics a annoncé que Mani Iyer, un vétéran chevronné des secteurs de l’agriculture et de la construction — il était auparavant directeur général de Mahindra Agriculture Amériques — prendrait la direction générale de Soletrac, le fondateur Steve Heckeroth devenant Président.

Iyer a maintenant pour mission de faire évoluer l’activité Solectrac. Il sera intéressant de voir comment il s’en sort. Solectrac reste une startup chère, mais c’est une startup qu’Ideanomics peut se permettre, étant donné qu’elle avait 280 millions de dollars de trésorerie nette sur son bilan fin mars.

Spéculation boursière IDEX

La dernière fois que j’ai écrit sur Ideanomics début avril, j’ai suggéré que son action restait une proposition risquée. C’est en grande partie parce qu’il a continué à emprunter deux voies – l’une en tant que société holding et l’autre en tant qu’opérateur – ce qui rend très difficile pour les investisseurs de se familiariser avec sa stratégie de croissance.

Comme je l’ai dit à l’époque, elle s’est procuré une source de revenus rentable avec l’acquisition de Timios, une plateforme technologique immobilière. Nous saurons à quel point il est rentable à la mi-août lorsqu’il publiera ses résultats du deuxième trimestre 2021.

Le contributeur d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a discuté de l’angle du tracteur électrique fin juin. Il a finalement conclu que Solectrac, tout en possédant une technologie prometteuse, ne serait pas en mesure de remplacer les tracteurs diesel de sitôt, ce qui signifie qu’Ideanomics est sur le point de faire couler beaucoup d’encre rouge sur sa dernière aventure.

Il est indéniable que l’Ideanomics a de nombreuses parties mobiles, dont beaucoup pourraient finir par n’être rien de plus que des idées ambitieuses.

Je ne pense pas que les actions d’IDEX aillent nulle part avant que la société n’annonce ses résultats du deuxième trimestre et que les investisseurs aient une meilleure idée de la performance de ses différentes activités.

Il ne fait aucun doute que l’action IDEX est un investissement spéculatif. Cependant, je continue de croire que l’achat de ses actions dans la fourchette de 2 $, de préférence à 2,50 $ ou moins, vous donnera votre meilleure chance de réaliser des bénéfices à long terme.

Mais il faut être patient. Il est peu probable que l’ideanomics soit un succès du jour au lendemain.

