Idexo lance le kit de développement communautaire pour permettre la croissance sur toutes les plateformes sociales

Idexo, une plate-forme perturbatrice de l’industrie dont les applications défient les conventions, a annoncé le lancement de son kit de développement communautaire (CDK), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le CDK utilise l’API Idexo pour permettre la croissance de la communauté sur les plateformes sociales. Les utilisateurs peuvent générer une croissance rapide en créant NFT, ce qui est aussi simple que d’envoyer un message sur Telegram ou Twitter.

Faciliter le développement d’API de jeu et de solutions NFT inter-chaînes

Idexo a finalisé un tour de table de 2,5 millions de dollars plus tôt ce mois-ci pour aider à intégrer NFT dans les jeux et les applications. Les API inter-chaînes permettent à quiconque de créer des marchés orientés NFT à diverses fins. Les API sont un moyen accessible et innovant de rendre les NFT plus attractifs pour le grand public.

Vous avez moins de responsabilités par rapport à la gestion d’un portefeuille blockchain. De plus, toute transaction peut être effectuée via une clé API et Idexo prend en charge Ethereum (ETH/USD), Binance Smart Chain (BNB/USD), Polygon (MATIC/USD) et d’autres blockchains majeures.

CDK Toolkit présente des solutions pour la planification communautaire NFT

La boîte à outils présente des solutions pour planifier les NFT communautaires, les mettre en relation avec les membres de la communauté à des fins innovantes ou pratiques, telles que des récompenses, et permettant aux utilisateurs de les créer. L’API native aide les équipes à explorer différentes manières d’assurer une croissance rapide des communautés Telegram et Twitter.

Idexo a été la première plate-forme au monde qui a rendu possible la frappe de NFT sur Twitter et Telegram. Les utilisateurs de CDK peuvent désormais offrir à leurs communautés l’accès à la même technologie révolutionnaire. Les clients peuvent baser leurs campagnes sur le concept de création d’un NFT pour étendre leur portée sur Twitter et Telegram et engager les membres des deux communautés.

BloXmove est le premier utilisateur de CDK

Le projet bloXmove vise à établir une connexion transparente au sein de la communauté mobile mondiale. BloXmove lancera un NFT dédié aux membres de la communauté, qui peut être frappé sur Twitter et Telegram. Chaque NFT disposera d’une clé pour une application hébergée sur Idexo. Les détenteurs de NFT ont accès à une vente privée spéciale après avoir subi le KYC. Tout développeur peut utiliser NFT à des fins innovantes via la solution native d’Idexo et CDK.

Tous les jeux ou applications peuvent bénéficier de ces solutions car elles offrent une manière nouvelle et différente d’engager et de développer les communautés de médias sociaux.

