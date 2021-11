IDFC FIRST Bank, HPCL en fait pour permettre les paiements de carburant en utilisant FASTag

Ce partenariat facilite l’achat et l’utilisation de tags pour cinq millions d’automobilistes utilisant les FASTags IDFC FIRST Bank dans les points de vente HPCL.

IDFC FIRST Bank et Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) ont signé un accord pour faciliter les paiements de carburant par les automobilistes dans les points de vente de HPCL en utilisant les FASTags de la banque. En outre, les FASTags d’IDFC FIRST Bank peuvent désormais également être achetés, rechargés et remplacés par les utilisateurs de véhicules de tourisme dans certains points de vente HPCL.

Ce partenariat facilite l’achat et l’utilisation de tags pour cinq millions d’automobilistes utilisant les FASTags IDFC FIRST Bank dans les points de vente HPCL. L’accord a été signé à Mumbai lors d’un événement auquel ont participé la haute direction de HPCL et IDFC FIRST Bank.

Jusqu’à présent, les FASTags n’ont été utilisés que pour payer les frais de péage. L’année dernière, IDFC FIRST Bank a été la première à introduire des paiements de carburant à l’aide de soldes FASTag pour les utilisateurs de véhicules commerciaux dans les points de vente HPCL, via les terminaux de point de vente DriveTrack Plus. Les retours positifs de ces utilisateurs ont encouragé la banque à étendre également la facilité aux utilisateurs de véhicules personnels.

Les utilisateurs de véhicules personnels peuvent désormais commencer à utiliser les FASTags d’IDFC FIRST Bank pour payer leurs achats de carburant dans les points de vente HPCL et bénéficier de points de récompense attrayants. Les paiements utilisant le solde FASTag peuvent désormais être effectués en reliant le FASTag à l’application mobile « HP Pay ».

S’exprimant sur le partenariat, B Madhivanan, directeur de l’exploitation, IDFC FIRST Bank, a déclaré : « En tant que banque axée sur le numérique, notre effort est de simplifier tous les paiements liés au transit. IDFC FIRST Bank a émis près de cinq millions de FASTags et ces tags sont utilisés activement par les automobilistes sur les gares de péage avec des transactions en moyenne de deux millions par jour. Le partenariat avec HPCL donne à nos clients la possibilité de payer le carburant en utilisant FASTag. Les automobilistes ont désormais la commodité d’un facteur de forme unique et d’un solde unique pour les paiements liés aux déplacements routiers sous la forme de FASTag. »

« L’association avec HPCL, la première de l’industrie, a débuté l’année dernière en permettant aux utilisateurs de véhicules commerciaux de payer pour le carburant sur les terminaux DriveTrack Plus placés dans les points de vente HPCL. Compte tenu de son succès, IDFC FIRST Bank et HPCL étendent l’initiative en l’étendant aux clients de détail pour leurs véhicules personnels, via l’application HP Pay. Nous remercions les équipes HPCL d’avoir étendu et innovant l’utilisation de FASTag », a ajouté Madhivanan.

Sai Kumar Suri, ED-Retail de HPCL, a déclaré : « Nous avons été les premiers à introduire le ravitaillement basé sur FASTag dans les points de vente HPCL au cours du dernier exercice, en acceptant les IDFC FIRST Bank FASTags via notre programme de fidélisation de flotte ‘DriveTrack Plus’ . Nous introduisons maintenant le paiement via IDFC BANK FASTag sur l’application mobile « HP Pay ». Nous commençons également un accord de commercialisation FASTag avec IDFC FIRST Bank dans certains points de vente, ce qui est également le premier du genre. »

Le programme FASTag a été lancé conjointement par la National Highway Authority of India (NHAI), l’Indian Highways Management Company Ltd (IHMCL) et la National Payments Corporation of India (NPCI) en tant que moyen d’accepter les péages sur toutes les places de la route nationale. Les banques agissent en tant qu’émetteurs et acquéreurs dans cet écosystème qui traite près de sept millions de transactions par jour. Les FASTags sont acceptés sur toutes les gares de péage des autoroutes nationales et sur certaines autoroutes nationales. Le dernier décompte des gares de péage actives était d’environ 900.

