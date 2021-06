IDFC FIRST Bank lance le programme de rationnement de Ghar Ghar pour le soulagement des clients COVID

La banque a également lancé le programme Jankari-mein-Samajdhari, le programme de don de concentrateurs d’oxygène, le programme de masques Gaon-Gaon, le programme de distribution de masques et le soutien en espèces.

IDFC FIRST Bank a annoncé le lancement du programme « GharGhar Ration », un programme financé par les employés pour ses clients à faible revenu dont les moyens de subsistance sont affectés par COVID-19. La banque a également annoncé un programme complet pour les familles des employés qui ont malheureusement perdu la vie à cause de COVID-19, et un certain nombre d’autres initiatives de réponse sociale visant à contrôler la propagation du virus.

1. Support client financé par les employés, programme « GharGhar Ration »

a) « GharGhar Ration » est un programme dans lequel les employés ont contribué à partir de leurs revenus personnels pour mettre en place un fonds de soins COVID pour les clients afin de venir en aide à 50 000 clients à faible revenu de l’IDFC FIRST Bank touchés par le COVID. Les employés de la banque ont contribué un jour à un mois de salaire à cet effet.

b) Le programme comprend la fourniture de kits de rationnement à ces 50 000 clients à faible revenu dont les moyens de subsistance ont été touchés par la pandémie.

c) Les employés achètent des kits de rationnement comprenant 10 kg de riz/farine, 2 kg de dal (lentilles), 1 kg de sucre et de sel, 1 kg d’huile de cuisson, 5 paquets d’épices assorties, du thé et des biscuits et d’autres produits de première nécessité nécessaires pour faire vivre une petite famille pendant environ un mois.

d) Ces kits de rationnement sont livrés directement en personne au domicile des clients avec une touche personnelle de la banque. Dans les zones rurales, les kits de rationnement sont livrés physiquement par les employés et dans les zones urbaines, les employés fournissent des cartes prépayées d’une valeur de Rs. 1800 aux clients concernés, qui peuvent être utilisés pour acheter ces fournitures essentielles.

e) Les clients concernés peuvent contacter directement la succursale la plus proche pour demander de l’aide dans le cadre de ce programme. Même les clients en retard peuvent bénéficier du programme.

f) Dans le cadre du programme pilote, les employés ont déjà distribué avec succès 1000 kits de rationnement dans le Maharashtra, le Rajasthan et l’Haryana.

Commentant la même chose, V Vaidyanathan, directeur général et PDG d’IDFC FIRST Bank, a déclaré : « Bien que nous ne puissions pas résoudre tous les problèmes compte tenu de l’ampleur de la crise, nous voulons soutenir nos clients dans la mesure du possible, et donc notre « Ration GharGhar ” programme. Dans le cadre de ce programme, nos employés ont contribué des montants variables d’un salaire d’une journée à un mois de salaire pour créer un fonds de service à la clientèle COVID. Nous avons ensuite décidé d’utiliser ce Fonds pour soutenir directement nos clients dont les moyens de subsistance sont affectés en raison de COVID-19. Nos employés fourniront personnellement la ration essentielle à nos clients concernés. Nous avons conduit la philosophie du « Client d’abord » dans notre banque et nous avons estimé qu’il n’y avait pas de meilleur moyen d’inculquer cette philosophie à nos employés que par des employés qui contribuent directement au bien-être de nos clients concernés. »

2. Programme COVID Care pour les employés 2021 : La banque a également lancé un programme complet de soins COVID pour les employés 2021 pour soutenir les familles des employés qui ont perdu la vie à cause de COVID-19, avec effet rétrospectif depuis le début de la pandémie. Le Régime comprend les éléments suivants :

une. Durée de vie collective de 4 fois le salaire fixe total ou Rs 30 lakh, selon le plus élevé des deux

b. Crédits de salaire à continuer pour le candidat pendant 2 ans

c. Renonciation à tous les prêts aux employés utilisés par l’employé pour les incidents jusqu’au 30 juin 2021

ré. Limite de renonciation au prêt immobilier à Rs. 25 lakh pour tout sinistre avant le 30 juin 2021. Au-delà de cette date, les salariés devraient faire assurer leurs prêts.

e. Extension de l’assurance Mediclaim de la famille de l’employé pour 24 mois

F. Bourse jusqu’à Rs 10 000 par mois pour 2 enfants jusqu’à l’obtention du diplôme

g. Emploi de conjoint au mérite, entre autres.

En dehors de cela, la banque a également lancé le programme Jankari-mein-Samajdhari, le programme de don de concentrateur d’oxygène, le programme de masques Gaon-Gaon, le programme de distribution de masques et le soutien en espèces.

