IDFC FIRST Bank s’associe à la marine indienne pour offrir les solutions bancaires Honor FIRST

IDFC FIRST Bank a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec la marine indienne pour offrir Honor FIRST, une solution bancaire haut de gamme, au personnel en service et aux vétérans de la marine indienne.

Gardant à l’esprit les besoins des forces armées et de ses anciens combattants, la banque affirme que le compte Honor FIRST Defence a été spécialement conçu. Les titulaires de compte Honor FIRST sont soutenus par une équipe dévouée de vétérans de la défense. Le protocole d’accord pour l’honneur FIRST a été signé au quartier général de la marine à New Delhi entre le commodore Neeraj Malhotra, le commodore – soldes et indemnités, la marine indienne et les hauts responsables de la banque IDFC FIRST.

Ce compte de défense est livré avec une gamme de fonctionnalités telles qu’un compte de salaire à solde nul qui rapporte jusqu’à 5 pour cent d’intérêt par an.

Les titulaires de compte bénéficient également d’une couverture d’assurance individuelle améliorée gratuite de Rs 46 lakhs pour les incidents en service et hors service. Cela couvre non seulement le décès accidentel, mais aussi l’invalidité permanente totale et partielle. Cette couverture d’assurance individuelle contre les accidents comprend une subvention pour l’éducation des enfants de Rs 4 lakhs et une couverture de mariage de Rs 2 lakh.

En outre, d’autres caractéristiques incluent une carte de débit Visa Signature sans frais annuels, une couverture gratuite d’assurance contre les accidents aériens de Rs. 1 crore et accès gratuit aux salons d’aéroport dans les aéroports nationaux, deux fois par trimestre. Le compte Honor FIRST Defence offre également une responsabilité gratuite pour carte perdue et une protection contre la fraude pouvant aller jusqu’à Rs. 6 lakhs, protection d’achat contre le cambriolage, le vol et les dommages jusqu’à 90 jours à compter de la date d’achat jusqu’à Rs. 1 lakh.

Amit Kumar, responsable des responsabilités de détail, IDFC FIRST Bank, déclare : « L’association n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment alors que la marine indienne commémore le 50e anniversaire de la victoire historique de l’Inde dans la guerre de 1971. Nous sommes impatients de répondre aux besoins bancaires de la prestigieuse marine indienne, car elle protège les frontières maritimes de notre pays. Cette association est enracinée dans notre approche bancaire d’abord nationale et réitère notre engagement de longue date à répondre aux besoins de nos forces armées.

Les titulaires de compte sont également éligibles pour une « carte de crédit gratuite à vie » avec un TAP variable et des points de récompense 10X, une majoration forex de 1,5%, un accès gratuit à certains spas et salons dans les aéroports nationaux et internationaux, une assurance voyage et d’autres avantages toute l’année . Les privilèges incluent également des points de récompense 10X sur les dépenses supérieures à Rs. 20 000, 6X récompenses sur toutes les dépenses en ligne, gratuit à vie et crédit sans intérêt pour les achats et les retraits d’espèces.

Les autres avantages comprennent des transactions gratuites et illimitées aux guichets automatiques sur tous les guichets automatiques nationaux, des transactions de paiement en ligne gratuites, des chéquiers illimités et des opérations bancaires partout dans le réseau de succursales et de guichets automatiques de la Banque.

