IDFC Mutual Fund lance la campagne #PaisonKoRokoMat

Avec une approche non conventionnelle dans la campagne, la marque souhaite déplacer la conversation concernant la création de richesse du traditionnel au contemporain.

IDFC Mutual Fund a lancé une nouvelle campagne intitulée #PaisonKoRokoMat qui parle du potentiel de croissance des fonds communs de placement d’actions d’une manière humoristique. Créée en partenariat avec l’agence de publicité TBWA, la campagne sera diffusée à la télévision, dans les médias imprimés et numériques et dans plusieurs langues régionales. Il sera également déployé sur support extérieur. Selon Gaurab Parija, responsable des ventes et du marketing, IDFC AMC, avec l’augmentation des dépenses dans le monde contemporain, il est important d’envisager d’investir dans une classe d’actifs qui peut aider à battre l’inflation à long terme.

“Notre dernière publicité #PaisonKoRokoMat vise à pousser les investisseurs vers quelque chose qui est évident mais pas pleinement apprécié, le fait que les actions sont une classe d’actifs importante pour la création de richesse au fil des ans avec le potentiel de battre l’inflation à long terme, facilitant ainsi les investisseurs pour atteindre leurs objectifs financiers et de vie », a déclaré Parija.

La campagne #PaisoKoRokoMat s’inspire du quotidien où l’inertie est un frein à la croissance. Avec une approche non conventionnelle, la marque souhaite déplacer la conversation concernant la création de richesse du traditionnel au contemporain. Pour Govind Pandey, PDG de TBWAIndia, cette communication est une nouvelle tentative d’IDFC Mutual Funds pour inciter les investisseurs à rester simple. La société a essayé de simplifier les complexités de l’investissement dans des fonds communs de placement d’une manière charmante et humoristique sur une période de temps, a noté Pandey.

« IDFC MF injecte de l’humour dans les messages de sensibilisation des investisseurs depuis un certain temps déjà. Cette fois-ci, avec une plate-forme comme « Missing the évident », les jumeaux perdus étaient faciles à trouver. Nous espérons que les gens iront voir les performances des fonds d’actions après avoir ri en regardant la publicité », a déclaré Parixit Bhattacharya, associé directeur, créatif, TBWAIndia.

