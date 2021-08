IDLES partage une nouvelle couverture de The God That Failed de Metallica

IDLES est le dernier groupe à partager une reprise de Metallica dans le cadre du vaste album hommage de 52 pistes, The Metallica Blacklist. Le groupe post-punk anglais a opté pour une version de “The God That Failed”, ce qui en fait le premier acte à ce jour sur la liste noire à reprendre cette chanson.

Il est tiré, comme pour toutes les chansons de la compilation, de l’album éponyme de Metallica en 1991 – mieux connu sous le nom de The Black Album. La version IDLES a été produite par Mark Bowen, le guitariste principal d’IDLES. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« The God That Failed » est le cinquième single sorti par IDLES en 2021. Par coïncidence, c’est aussi leur troisième reprise de 2021 – après leur version de « Peace Signs » de Sharon Van Etten et leur interprétation de « Damaged Goods » de Gang of Four.

Les deux singles sont sortis dans le cadre de projets plus importants : Epic Ten de Van Etten, qui l’a vu enrôler sept artistes pour reprendre les chansons de son premier album de 2010 Epic ; et The Problem of Leisure de Gang of Four, qui a vu les membres survivants du groupe créer un album hommage au regretté Andy Gill.

En dehors des reprises, le groupe a également partagé une nouvelle chanson inédite, “Sodium”, dans le cadre de l’album de la bande originale de DC Comic Dark Nights: Death Metal. Le groupe a également partagé un remix de leur single “Model Village” de 2020, avec un nouveau couplet et la voix du rappeur slowthai.

L’album hommage complet de Metallica Blacklist est prévu pour le 10 septembre. Parmi les autres artistes qui ont contribué au projet, citons Saint-Vincent, Biffy Clyro, Phoebe Bridgers, Mac DeMarco, Weezer, Rina Sawayama et Corey Taylor de Slipknot.

La liste noire de Metallica est un hommage approprié et sans limites, qui présente des groupes qui ont partagé des scènes avec Metallica aux côtés d’artistes plus jeunes que l’album original. C’est un assemblage de musiciens vraiment stupéfiant, parfois déroutant, dont des dizaines n’ont rien en commun autre que la passion commune pour la musique qui les a réunis pour cet album : 1 Album. 12 chansons. 53 artistes. Possibilités illimitées.

Précommandez la liste noire de Metallica.