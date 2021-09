IDO de Studyum s’associe à l’astronaute : passe à plusieurs chaînes

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Studyum, une matrice de connaissances 3D qui combine des technologies avancées pour amener l’apprentissage à un autre niveau, sera disponible sur les rampes de lancement et les blockchains, en partenariat avec une plate-forme de collecte de fonds basée sur BSC Astronaut. Astronaut est une rampe de lancement spécialisée pour les projets décentralisés reconnus pour leurs temps de transaction plus rapides et leurs frais de gaz moins élevés. Le fonctionnement alternatif d’Astronaut et le modèle unique de Studyum reposant sur la technologie blockchain contribueront indubitablement au développement d’une expérience IDO transparente.

La technologie en évolution rapide a été le signe avant-coureur du changement tout au long de l’existence de l’humanité. Après des avancées technologiques notables, les gens sont censés les intégrer instantanément dans leur vie. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accélérer ce processus et, aujourd’hui, nous sommes confrontés à une urgence de compétences, de reconversion et de perfectionnement, comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Pour intégrer les modifications imposées par la technologie, le monde a besoin d’une solution singulière qui peut fonctionner parallèlement aux avancées technologiques. Studyum est une telle solution.

Fonctionnant entièrement sur la blockchain et soutenu par les dernières innovations, Studyum est un système de gestion de l’apprentissage (LMS) du futur. La plate-forme edtech utilise la réalité augmentée et des vidéos volumétriques pour offrir une expérience d’entraînement unique aux athlètes et aux amateurs de sport, avec une interface hautement interactive qui couvrira toutes les disciplines. À l’aide d’un système de reconnaissance faciale soutenu par un système de récompense « apprendre et gagner », la plate-forme récompense les performances et l’engagement des apprenants avec leur jeton STUD natif. En mettant en œuvre l’IA et l’apprentissage automatique, Studyum peut offrir des soins et des commentaires personnalisés aux étudiants, permettant une éducation évolutive et de qualité partout.

Ayant déjà établi des partenariats avec plusieurs entreprises et particuliers de premier plan, Studyum monte en flèche vers le succès depuis un certain temps maintenant. En comptant le stratège du cerveau Gil Petersil et une rampe de lancement basée à Cardano Occam.fi parmi ses partenaires stratégiques, l’équipe de Studyum a laissé entendre que ce n’était qu’une ombre des choses passionnantes à venir. Maintenant, ils se sont associés à Astronaut, la rampe de lancement BSC de nouvelle génération, pour permettre un IDO multi-chaînes.

« Studyum a été élevé à un tout autre niveau grâce à notre partenariat avec Astronaut. En déplaçant notre IDO vers plus de plateformes et de blockchains, nous créons une solution compatible avec l’approche multi-chaînes. Nous sommes ravis de voir Studyum devenir une plate-forme évolutive si tôt dans le processus. » – Igor Dyachenko, PDG et co-fondateur de Studyum

Astronaut a créé un environnement de collecte de fonds alimenté par la Binance Smart Chain qui est sécurisé et rentable à la fois pour les projets décentralisés et les investisseurs. La rampe de lancement fonctionne via des contrôles KYC sécurisés et des liquidités verrouillées, permettant un accès anticipé exclusif qui ne nécessite pas d’investissements importants en capital. En verrouillant la liquidité des projets au lieu de la brûler, Astronaut a trouvé une alternative sûre à la collecte de fonds qui montre un plus grand gain pour les projets décentralisés et empêche le « tirage de tapis », protégeant les investisseurs des escroqueries et des fraudes.

L’accessibilité à travers les blockchains et les rampes de lancement est certainement un pas en avant pour le LMS du soulèvement. Devenir une solution multi-chaînes signifie que la capacité de Studyum a été considérablement augmentée. Les personnes intéressées par l’achat de $ STUD pourront le faire avec des frais moins élevés et un traitement des transactions plus rapide.

L’IDO de Studyum a été annoncé pour la fin octobre, date de son lancement sur plusieurs plateformes. Toutes les parties intéressées sont encouragées à en savoir plus sur le projet et sa mission à partir de leur livre blanc et de leur présentation.

À propos de Studyum.io

Studyum est une matrice de connaissances en trois dimensions pour les étudiants et les éducateurs. Technologie révolutionnaire développée sur une infrastructure blockchain décentralisée, la plate-forme fournit un environnement sécurisé parfait pour un apprentissage, un enseignement et une formation de qualité à un niveau jamais vu auparavant. S’appuyant sur les dernières avancées technologiques et des théories scientifiques confirmées, Studyum offre aux individus un espace leur permettant de s’améliorer de manière engageante et enrichissante.

À propos de l’astronaute

Astronaut est un protocole conçu pour décentraliser la manière dont les nouveaux projets et idées arrivant dans l’écosystème BNB mobilisent des capitaux. La plate-forme permet aux projets de crypto-monnaie de lever des fonds en mettant en place un pool basé sur un taux d’achat fixe pour les jetons. Avec Astronaut, les projets décentralisés pourront lever et échanger des capitaux de manière accélérée et rentable. La mission d’Astronaut est de fournir un environnement sécurisé et interopérable sur la Binance Smart Chain à ses utilisateurs.

