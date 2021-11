Idole de l’Annapurna Devi, disparue depuis plus de 100 ans, installée dans le temple Kashi Vishwanath de Varanasi

L’idole qui a été installée au temple Kashi Vishwanath lundi est sculptée dans la pierre. (Image : ANI)

Annapurna Devi Idol à Varanasi : Après 108 ans, une idole de la déesse hindoue Annapurna Devi a été ramenée du Canada, et maintenant, elle a été installée au temple Kashi Vishwanath de Varanasi. L’installation a eu lieu lundi et la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Selon un rapport publié dans IE, le CM a atteint la ville dimanche soir pour une visite de deux jours. L’idole a été amenée à Varanasi depuis Delhi au cours d’un voyage de quatre jours, et sa procession jusqu’au temple était dirigée par Yogi Adityanath et d’autres chefs religieux hindous ainsi que des ministres d’État. L’installation de l’idole a eu lieu pendant que les hymnes védiques étaient chantés.

Le ministre en chef a déclaré que c’était grâce au Premier ministre Narendra Modi que d’anciennes idoles reflétant la gloire de l’Inde étaient ramenées dans le pays. Il a ajouté que dans le passé, des idoles et des objets qui présentaient l’héritage de l’Inde étaient volés en Inde puis vendus à l’étranger, et a déclaré que depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi s’efforçait d’amener de telles idoles et les artefacts et les restaurer à leur place d’origine.

Il a dit que l’idole de l’Annapurna Devi avait disparu de Kashi, et maintenant, après 108 ans, elle a été ramenée d’un musée au Canada « entièrement » à cause du Premier ministre Modi. Il a également déclaré que le Premier ministre avait pu ramener 156 idoles et artefacts qui avaient été sortis du pays en contrebande.

L’idole qui a été installée au temple Kashi Vishwanath lundi est sculptée dans la pierre et représente la déesse portant une cuillère dans une main et un bol de riz au lait ou « Kheer » dans l’autre. Ceci est symbolique car Annapurna Devi est la déesse de la nourriture et de la nourriture selon la croyance hindoue. L’idole qui avait disparu de Kashi il y a plus d’un siècle avait fini par atteindre la galerie d’art MacKenzie dans la Saskatchewan au Canada. Il faisait partie de la collection de l’Université de Regina. Cependant, l’année dernière en novembre, l’université a déclaré qu’elle avait décidé de rendre l’idole en Inde dans le cadre d’une conversation mondiale attendue depuis longtemps dans laquelle les musées cherchent à aborder les héritages impériaux qui affectent toujours leur fonctionnement.

