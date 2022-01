IDP ouvre 23 bureaux en une seule journée

Au cours des 50 dernières années, IDP a placé un demi-million d’étudiants dans leurs institutions préférées.

IDP, le fournisseur de services d’éducation internationale, a ouvert 23 nouveaux bureaux simultanément à travers l’Inde. Ce sont à Gandhinagar, Anand, Raipur, Shimla, Kurukshetra, Jammu, Trichy, Thrissur, Patna, Guwahati, Calicut, Agra, Jodhpur, Kanpur, Varanasi, Prayagraj, Meerut, Hubli, Warangal, Tirupati, Kakinada, Goa et Nashik. Grâce à cela, IDP compte désormais 67 bureaux dans 60 villes. IDP dispose également de 24 bureaux virtuels à travers lesquels les étudiants de n’importe quelle partie du pays peuvent se connecter avec des experts IDP.

Piyush Kumar, directeur régional (Asie du Sud et Maurice), IDP Education, a déclaré à FE qu’aucun autre acteur du segment n’a même la moitié de cette portée. « En décembre, nous avions lancé nos services à Bhubaneswar, Rajkot, Bhopal et Dehradun, et maintenant, avec ces 23 nouveaux bureaux, nous avons une portée nationale », a déclaré Kumar. « Même dans les petites villes, car il y a aussi une demande croissante d’éducation globale dans les petites villes. »

Même s’il s’agit d’une ère numérique, Kumar a déclaré qu’il était également nécessaire de se développer physiquement. « Étudier à l’étranger est l’une des décisions les plus importantes qu’un étudiant prenne, et c’est pourquoi il y a beaucoup de recherche impliquée. Les élèves et leurs parents veulent être très clairs quant à la prise de la bonne décision, et c’est pourquoi la plupart veulent nous rencontrer face à face », a-t-il déclaré. « Maintenant, les étudiants ont la possibilité : s’ils veulent nous rencontrer physiquement, nous avons un bureau physique, et s’ils veulent nous rencontrer numériquement, nous les servirons de la même manière. »

La troisième vague d’Omicron en cours, a ajouté Kumar, ne devrait pas avoir d’impact négatif sur les plans d’éducation globale des étudiants. « L’enseignement supérieur ne peut pas s’arrêter, et avec une pénurie d’instituts de qualité pour servir des millions d’étudiants en Inde, beaucoup d’entre eux se tourneront vers des destinations étrangères », a-t-il déclaré.

Étudier à l’étranger, à l’ère d’aujourd’hui, ne conduit pas à une fuite des cerveaux massive, a déclaré Kumar. « Il y a tellement d’opportunités d’emploi en Inde que nous avons vu beaucoup d’étudiants, après avoir étudié à l’étranger, revenir en Inde et contribuer à la croissance du pays. »

Au cours des 50 dernières années, IDP a placé un demi-million d’étudiants dans leurs institutions préférées. « Nous sommes une organisation recherchée, recommandée par neuf étudiants sur 10 », a déclaré Kumar.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.