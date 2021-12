Idris Elba a pris grand soin d’exprimer ses articulations, voulait qu’il soit la « meilleure version » du personnage

Image : Photos Paramount

Knuckles the Echidna fera ses débuts dans le prochain film Sonic the Hedgehog 2, et si vous avez des inquiétudes quant à la façon dont il sera adapté au grand écran, ne vous inquiétez pas.

Au cours d’une interview avec Polygon, le réalisateur de retour Jeff Fowler a révélé à quel point la voix de Knuckles, Idris Elba, était tout aussi soucieuse de faire « correctement » le célèbre personnage de Sega pour s’assurer qu’il finirait par être la « meilleure version ».

« Il [Idris] était tellement impatient d’absorber tout cela et de l’atelier [Knuckles] dans [the] meilleure version du personnage. Ce qui était génial. C’était formidable de voir à quel point il se souciait de bien faire les choses. »

Jeff est allé jusqu’à faire l’éloge de la performance d’Elba, notant à quel point il « l’a absolument réussi ». Alors voilà – il n’y a pas lieu de s’inquiéter, fans de Knuckles. Votre échidné de jeu vidéo préféré est entre de bonnes mains.

Les choses sont juste devenues un peu plus rouges. Rencontrez Knuckles tout le monde. Rendez-vous le 8 avril 👊🏾 #SonicMovie2 pic.twitter.com/hUd0SS2vHi – Idris Elba (@idriselba) 10 décembre 2021

Dans la même interview, Fowler a également expliqué en détail à quoi s’attendre lorsque Sonic et Knuckles se rencontreraient pour la première fois dans l’action en direct, le comparant à un face-à-face entre Iron Man et Captain America de la série Marvel.

« Vous avez la vitesse de Sonic, vous avez la super force de Knuckles, et nous les mettons simplement dans un environnement et les laissons y aller. C’est comme un petit Captain America [and] Homme de fer; cela offre tellement d’opportunités en termes de chorégraphie de combat et d’action.

Quelles sont vos premières impressions sur Idris Elba en tant que Knuckles ? Allez-vous au cinéma en avril de l’année prochaine pour voir Knuckles affronter Sonic ? Dites-nous ci-dessous.