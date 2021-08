Idris Elba de la Suicide Squad explique la «grande différence» entre jouer à Bloodsport et Heimdall de Thor

Idris Elba n’est pas étranger à jouer des personnages de bandes dessinées, apparaissant comme Heimdall dans la franchise Thor dans le MCU avant de décrocher le poste dans le DCEU. Heimdall était plus un personnage secondaire et une jolie note dans la trilogie Thor, donc jouer à Bloodsport, un personnage plus en vedette, s’accompagnait d’avantages supplémentaires. Idris Elba a parlé à Digital Spy de The Suicide Squad et de son personnage, et il a expliqué ce qui est différent de jouer Heimdall contre Bloodsport, en disant :