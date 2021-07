Idris Elba dit que tous les utilisateurs de médias sociaux doivent être vérifiés ⋆ .

Acteur et producteur Idris Elbe est fatigué des trolls Internet qui se cachent derrière de faux noms d’utilisateur et des profils privés.

L’homme de 48 ans s’est rendu sur Instagram dimanche matin pour demander la vérification de tous les utilisateurs de médias sociaux, pas seulement des célébrités.

“Les gens aux yeux du public sont vérifiés sur les réseaux sociaux (symbolisés par une coche bleue), le processus de vérification les oblige à prouver leur IDENTITÉ, afin que tout le monde sache QUI parle”, a commencé Elba.

« LES ENTREPRISES DE MÉDIAS SOCIAUX DEVRAIENT RENDRE CETTE OBLIGATION POUR TOUS LES UTILISATEURS. » Il a poursuivi, ajoutant que permettre aux utilisateurs de créer des comptes sans s’identifier revient à “embarquer dans un avion et ne pas avoir à montrer de pièce d’identité”.

« Si les lâches sont soutenus par un voile d’intimité et de secret, alors les médias sociaux ne sont pas un espace sûr. C’est un avion qui permet aux voyageurs de porter des cagoules. Si des lâches veulent lancer une rhétorique raciale, dites-le avec votre nom, pas votre nom d’utilisateur », a-t-il conclu.

Selon le site Web du centre d’aide d’Instagram, les utilisateurs peuvent volontairement demander la vérification de leur compte en soumettant une pièce d’identité émise par le gouvernement ou des documents commerciaux prouvant leur identité, mais toutes les personnes éligibles à la vérification ne la recevront pas.

Les personnes approuvées pour vérification reçoivent une coche bleue à côté de leur compte, mais la distinction est généralement attribuée aux célébrités ou aux entreprises plutôt qu’à l’utilisateur moyen.

La conversation sur la réglementation d’Internet est devenue de plus en plus forte au fil du temps, et il y a même une pétition avec plus de 686 000 signatures sur le site Web du gouvernement britannique – Elba est originaire de Londres – pour exiger une pièce d’identité afin de s’inscrire à un compte de réseau social.

Elba a également parlé de l’intersection de la race et de la culture pop dans le passé, comme ses commentaires de juillet 2020 selon lesquels les chaînes de télévision ne devraient pas censurer les anciens épisodes que les téléspectateurs peuvent trouver racistes, en réponse au tollé national qui a suivi. celui de George Floyd meurtre des mois auparavant.

« Pour se moquer de la vérité, il faut connaître la vérité. Mais pour censurer les thèmes racistes dans une émission, pour la retirer – attendez une seconde, je pense que les téléspectateurs devraient savoir que les gens ont fait des émissions comme celle-ci », a-t-il déclaré à Radio Times.

«Par respect pour l’époque et le mouvement, les commissaires et les détenteurs d’archives tirent des choses qu’ils pensent être exceptionnellement sourdes en ce moment – ​​assez juste et bon pour vous. Mais je pense qu’à l’avenir, les gens devraient savoir que la liberté d’expression est acceptée, mais le public devrait savoir dans quoi il s’engage », a-t-il ajouté.

