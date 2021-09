Idris Elba est-il destiné à jouer à Bond ? Cette vidéo virale des années 90 suggère que oui

Depuis aussi longtemps que nous étions sûrs que Daniel Craig était fait comme James Bond, et honnêtement, un peu plus longtemps, beaucoup de gens ont suggéré qu’Idris Elba devrait être le prochain James Bond. C’est un gars qui peut gérer l’action physique du rôle, et il a l’air bien dans un costume, et au moins au début, c’est probablement ce que les gens recherchent. Bien qu’il semble assez peu probable à ce stade qu’Elba obtienne le rôle, la conversation a de nouveau atteint son apogée, car il s’avère qu’Idris Elba avait des réflexions sur un James Bond précédemment nouveau dans les années 90.