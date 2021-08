Idris Elba joue le personnage principal de “Sonic the Hedgehog” dans la suite du film

Idris Elba a révélé qu’il jouera un personnage majeur de Sonic the Hedgehog dans la suite du film à venir. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager une image de Sonic the Hedgehog 2, montrant un gant blanc faisant un poing, avec deux petites pointes au bout. Un bras rouge poilu peut juste être vu en haut, sortant du gant. Elba a confirmé dans la légende du message qu’il exprimerait Knuckles, un échidné qui est à Sonic et qui est parfois un ami et parfois un ennemi.

Le premier film Sonic the Hedgehog est sorti au début de 2020 et a été un grand succès auprès du public et des critiques. Il a gagné près de 320 millions de dollars au box-office et il a une cote d’approbation positive de 63% sur l’agrégateur de critiques de films Rotten Tomatoes. “Ajustement rapide et souvent amusant, Sonic the Hedgehog est une aventure inspirée des jeux vidéo que toute la famille peut apprécier et une bonne excuse pour Jim Carrey de puiser dans l’énergie maniaque qui a lancé sa carrière”, lit-on dans le Critics Consensus du site. Elba est nouveau dans le casting de la franchise de films Sonic, qui comprend le nouveau venu Shemar Moore (SWAT) et les stars de retour Ben Schwartz (Parks and Rec), en tant que voix de Sonic, et Jim Carrey en tant que Dr. Ivo “Eggman” Robotnik.

Il a été indiqué qu’un autre personnage de Sonic, Miles “Tails” Prower, fera également partie du nouveau film. Tails est apparu dans le premier film Sonic lors d’une scène de mi-générique et a été exprimé par l’actrice Colleen O’Shaughnessy. On ne sait pas si O’Shaughnessy est sur le point de revenir ou si les queues seront exprimées par un nouvel acteur.

Les deux films Sonic sont réalisés par Jeff Fowler, à partir de scénarios écrits par Pat Casey et Josh Miller. Le tournage s’est terminé en juin et le projet est maintenant en post-production. Sonic the Hedgehog 2 devrait actuellement sortir en salles le 8 avril 2022.

Pour les fans qui pourraient être intéressés à rattraper – ou à voir pour la première fois – le film original Sonic, il est actuellement diffusé sur Paramount +. En plus du film Sonic the Hedgehog, les abonnés peuvent également diffuser d'autres grands films pour enfants et familles, tels que Dora et la cité d'or perdue, et The Spongebob Movie: Sponge On the Run, qui est une exclusivité Paramount+.