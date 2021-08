Idris Elba jouera Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2 ⋆ .

in

Knuckles rejoint le Sonic l’hérisson suite, et l’un des acteurs les plus populaires du moment enfile les gants blancs hérissés. Des informations ont été publiées mardi soir selon lesquelles Idris Elba jouera Knuckles dans Sonique 2, où il affrontera Sonic et Tails.

Dans la populaire série de jeux vidéo, Knuckles est un échidné rouge. Il a fait ses débuts pendant Sonic le hérisson 3 en 1994, où il a joué un antagoniste dans le jeu. Le personnage est devenu un personnage jouable dans le jeu Sonic & Knuckles, devenant un favori des fans dans le processus. Il est le gardien de la Master Emerald, une énorme pierre précieuse qui contrôle les Chaos Emeralds. Nous avons brièvement vu quelques Echidna dans le film 2020, apparaissant dans l’intro du film. Dans les jeux, Knuckles est le dernier membre vivant de sa race.

Elba s’est rendu sur Twitter pour confirmer la nouvelle de son casting :

Toc, toc….#SonicMovie2 #Knuckles pic.twitter.com/N1PW5XaCEd – Idris Elba (@idriselba) 10 août 2021

années 2020 Sonic l’hérisson a continué à générer près de 320 millions de dollars dans le monde, qui sont sortis au début de la pandémie. Il s’agissait d’éloges de la part des critiques et du public.

Jeff Fowler revient à la réalisation Sonic le hérisson 2, avec un scénario de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington. Elba rejoint le casting déjà empilé de James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore et Jim Carrey.

