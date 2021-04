Idris Elba montre son soutien à ses copains Meghan Markle et le prince Harry après une interview controversée ⋆ .

WENN / Instar / John Rainford

Le gagnant du Golden Globe a sauté dans la défense du duc et de la duchesse de Sussex après avoir reçu une énorme réaction suite à leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Près d’un mois après Meghan Markle et le prince Harry s’est assis pour une interview exclusive avec Oprah Winfrey, les critiques qui leur sont adressées n’ont pas encore disparu. Encore, Idris Elba, un ami de la duchesse de Sussex, s’est manifesté pour montrer son soutien.

Interrogée sur les critiques que Meghan et son mari ont continué de recevoir, la chanteuse / actrice de 48 ans a déclaré à Entertainment Tonight: «Je dirai que tout le monde doit avoir l’occasion de parler de ce qu’il ressent, vous savez. Pendant le chat, il a ajouté: « Vous ne pouvez pas enlever la voix de quelqu’un, c’est tout ce que nous avons à communiquer. »

Idris a assisté au mariage du duc et de la duchesse de Sussex en 2018. Il est venu avec sa femme Sabrina Dhowre et a servi de DJ lors de la cérémonie. En plus de montrer son soutien à Meghan lors de l’interview, il a également parlé de son prochain film « Cowboy en béton»Qui sera diffusé le 2 avril sur Netflix.

Le film est une adaptation du roman de 2011 de Greg Neri «Ghetto Cowboy». En plus de « Thor: Ragnarok« Acteur, il présente de nombreux grands noms tels que »Quand ils nous voient » Star Jharrel Jérôme, « Orange est le nouveau noir » Star Lorraine Toussaint et « Le Chi » acteur Byron Bowers.

Meghan et le prince Harry se sont assis avec Oprah pour une interview révélatrice qui a été diffusée début mars. Depuis lors, le « Une rencontre aléatoire”L’actrice a été attaquée par des enquêteurs pour avoir répandu plusieurs affaires concernant la famille royale et l’institution.

L’une de ses révélations les plus choquantes concernait le racisme. «Au cours de ces mois où j’étais enceinte… nous avons en tandem la conversation de ‘Il ne recevra pas de sécurité. Il ne va pas recevoir de titre, «et aussi des inquiétudes et des conversations sur la façon dont sa peau pourrait être sombre à sa naissance», a-t-elle ouvert.

