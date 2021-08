Idris Elba prêtera sa voix à Knuckles dans le film Sonic the Hedgehog 2

Un nouveau tweet de Idris Elbe semble suggérer que l’acteur exprimera jointures l’échidné dans Sonic le hérisson 2 lors de son lancement l’année prochaine.

Cela fait suite à l’annonce d’un nouveau synopsis de film pour Sonic the Hedgehog 2 qui semblait suggérer que le film suivrait les événements du jeu Sonic 3, avec Robotnik et Knuckles jouant un rôle central.

Ces rumeurs et ce synopsis divulgué, semble-t-il, avaient une certaine crédibilité : comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, Elba semble taquiner sa présence dans le film, nous donnant un premier aperçu de ce à quoi ressemblera Knuckles en direct.

“Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison quand ils partent en vacances”, lit-on dans le synopsis, qui est joint au dépôt de copyright du film (via Paramount).

«Mais à peine sont-ils partis que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son ancien acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Il est logique que le studio veuille emprunter cette voie, d’autant plus que Sega voudra piquer les glandes nostalgiques des amoureux de Sonic 3. Sega a annoncé Sonic Origins – qui mettra en vedette Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles et Sonic CD – plus tôt cette année. C’est la première fois que nous allons voir une réédition correcte de Sonic 3 depuis très longtemps.

Nous savons déjà qu’une suite du film Sonic the Hedgehog est en cours de développement, mais nous commençons à obtenir un peu plus d’informations sur ce à quoi ressemblera exactement le film une fois qu’il sortira en salles en avril 2022.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies