Idrissa Gueye était le destroyer d’Everton, expulsé pour un tacle d’horreur contre Man City la dernière fois

Ce gars qui a écrasé le premier match du PSG contre Man City dans la lucarne, nous l’avons déjà vu.

Au début, nous pensions que cela pourrait être Idrissa Gueye, mais cela ne pouvait tout simplement pas être le cas.

co-meilleur buteur du PSG cette saison – et Lionel Messi

Les fans d’Everton le reconnaîtront

Le destroyer du milieu de terrain qui jouait pour Everton ?

Le dur plaqueur qui a été expulsé pour un horrible défi sur Ilkay Gundogan la dernière fois que Man City est venu à Paris ?

Sûrement pas. Eh bien, il s’avère que c’était lui – et le joueur que nous connaissions autrefois est devenu une machine à buts absolue.

Nous ne devrions probablement pas être surpris que l’international sénégalais compte déjà quatre buts cette saison, étant donné la manière dont son but contre City a été envoyé dans la lucarne de la lucarne lors de la victoire 2-0 du PSG.

Gueye est chez lui parmi les superstars du PSG

Lionel Messi, qui a finalement pris du poids sur les épaules de Gueye avec un but ce soir, n’est pas la seule star prolifique à arriver à Paris cette saison, car Mauricio Pochettino a transformé son milieu de terrain autrefois défensif.

Avec Kylian Mbappe chargeant vers la droite, Lionel Messi courant vers le premier poteau et Neymar décollant, cela a fait sourire tout le monde quand Gueye était l’homme improbable pour le casser à la maison.

Réagissant aux commentaires, l’ancien défenseur de City, Danny Mills, a déclaré: “Messi fait une course fulgurante dans la surface, une course vraiment intelligente à travers le gardien de but. Cela enlève quelques défenseurs.

“Neymar sort du but dans l’espace, il cherchait à tirer mais c’est un tir aérien.

Ils ont tous oublié de marquer le danger mec

«Gueye l’envoie dans le coin supérieur, incroyable. C’est une finition absolument incroyable. Impossible d’arrêter.

Pourquoi était-il là ? Le joueur de 32 ans a passé plus de temps dans sa propre surface de réparation pendant son séjour à Everton.

Au cours de chacune de ses trois saisons dans le Merseyside, Gueye rivaliserait avec N’Golo Kante au sommet des charts pour les tacles et les interceptions, obtenant ainsi beaucoup moins de crédit.

Ce côté de son jeu était également présenté ce soir, alors que le milieu de terrain a perturbé de nombreuses attaques de City dans des zones dangereuses avant de mettre le PSG sur son chemin.

La destruction a toujours été son rôle, et il est allé un peu trop loin la dernière fois qu’il a affronté City.

BT Sport

Gueye a fait tous les gros titres la dernière fois que les deux parties se sont rencontrées

Un défi horrible sur Ilkay Gundogan l’a vu expulsé alors que City venait de derrière pour battre le PSG 2-1 – et Gueye a ensuite été suspendu pour le match retour alors que l’équipe française s’effondrait.

Messi volera sans aucun doute les gros titres ce soir et Gueye passera une fois de plus sous le radar.

Mais Paris a vu un autre homme renaître ce soir – et une autre histoire de rédemption.

