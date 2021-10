Idrissa Gueye: Manchester United a échoué dans une offre désespérée de fenêtre de transfert d’été – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer aurait raté la signature du mercato d’Idrissa Gueye du PSG l’été dernier, alors que Manchester United cherchait désespérément un milieu de terrain défensif.

Le légendaire Norvégien espérait injecter de l’acier dans sa salle des machines afin de protéger un quatre arrière qui fuit.

Selon le Daily Mail, Solskjaer a été déçu par le conseil d’administration dans sa recherche d’un milieu de terrain défensif après avoir échoué à obtenir la signature de Gueye.

Le négociateur en recrutement de United, Matt Judge, s’est tourné vers l’ancien homme d’Everton après avoir été exclu du transfert de Declan Rice de West Ham.

Le juge avait espéré que les nombreuses signatures estivales du PSG signifieraient que Gueye serait prêt à changer de camp par crainte d’un manque de minutes.

Cependant, après quelques rencontres, les Red Devils n’ont pas pu signer le milieu de terrain tenace car Nemanja Matic, Paul Pogba et Jesse Lingard ont tous fini par rester.

Les fans espéraient que si Rice ne pouvait pas être signé, le club passerait à des joueurs tels que Ruben Neves des Wolves ou Yves Bissouma de Brighton.

Même Eduardo Camavinga était une signature de rêve avant de terminer un transfert au Real Madrid, donc les supporters n’ont jamais compris le manque d’investissement.

Après avoir dépensé beaucoup pour Jadon Sancho et fait venir Raphael Varane et Cristiano Ronaldo, United n’avait apparemment plus d’argent dans le budget.

Il semblait que les ventes dicteraient d’autres achats et comme personne d’autre n’était parti, cela signifiait que personne n’avait été recruté malgré le besoin désespéré d’un milieu de terrain défensif.

Gueye n’aurait été le premier choix de personne, mais sa signature aurait été acceptée comme mesure temporaire, d’autant plus qu’il s’en sort bien avec le PSG depuis son départ de la Premier League.

À 32 ans, il ne serait guère la solution à long terme, mais les fans cherchaient désespérément une amélioration au milieu du parc.