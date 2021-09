IDrive lance le Bureau à distance | TechRadar

Le fournisseur de stockage en nuage IDrive a lancé son propre logiciel de bureau à distance pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement à leurs ordinateurs et serveurs Windows de n’importe où.

Avec IDrive Remote Desktop, les utilisateurs peuvent accéder à distance à leurs ordinateurs et serveurs Windows basés sur RDP depuis n’importe quel PC, Mac, appareil Android ou iOS à tout moment, où qu’ils se trouvent.

La dernière solution de la société fournit une solution d’accès à distance rapide et sécurisée qui n’exige pas que les utilisateurs configurent un VPN, une passerelle Microsoft RD, des serveurs publics ou modifient leur pare-feu.

IDrive Remote Desktop donne aux utilisateurs la possibilité d’accéder à leurs fichiers de travail, de leurs dossiers partagés et de gérer leur ordinateur comme s’ils étaient assis juste en face de celui-ci, ce qui fait du logiciel de bureau à distance d’IDrive un outil idéal pour ceux qui travaillent à domicile ou apprennent à distance.

Bureau à distance IDrive

L’un des principaux avantages d’IDrive Remote Desktop est qu’il permet aux utilisateurs d’éviter la configuration fastidieuse et la maintenance coûteuse requise lors de l’utilisation de Microsoft RD Gateway. Dans le même temps, aucun administrateur système n’a besoin de maintenir l’accès à distance et les utilisateurs n’auront pas besoin d’investir dans un routeur VPN pour accéder à leurs systèmes en toute sécurité.

IDrive Remote Desktop comprend également des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage de bout en bout, les appareils de confiance, la vérification en deux étapes et l’authentification unique. Le partage de fichiers est également facilité et les utilisateurs peuvent copier et coller plusieurs fichiers et dossiers entre les ordinateurs locaux et distants. Cependant, ils peuvent également imprimer des documents, des PDF, des images et d’autres fichiers stockés à distance à l’aide de leurs imprimantes locales.

Les organisations peuvent tirer parti d’IDrive Remote Desktop pour se conformer aux réglementations gouvernementales et industrielles en matière de gestion, de sauvegarde et de confidentialité des données numériques. La nouvelle solution assiste également les conformités médicales, comptables et légales telles que HIPAA, SOX, GLBA, SEC / FINRA.

IDrive Remote Desktop commence à 9,95 $ par an et par ordinateur pour un nombre illimité d’utilisateurs et un accès à distance illimité et IDrive propose également un essai gratuit de 7 jours pour un maximum de cinq utilisateurs sans avoir à saisir les détails de votre carte de crédit.