IDW célèbre la Journée de la bande dessinée gratuite de cette année avec Sonic The Hedgehog 30th Anniversary Special

Dans le cadre de la Journée de la bande dessinée gratuite cette année, IDW Publishing publiera un Sonic l’hérisson Numéro spécial du 30e anniversaire. Cette bande dessinée gratuite est basée sur l’édition à couverture rigide de luxe d’IDW, qui célèbre l’histoire du flou bleu avec de «toutes nouvelles aventures» inspirées des jeux 2D originaux.

Sonic sera rejoint par Miles « Tails » Prower, Knuckles the Echidna, Amy Rose, Mighty the Armadillo, Ray the Flying Squirrel et de nombreux autres « invités spéciaux » alors qu’ils parcourent des zones à la recherche des Chaos Emeralds. Il y a des histoires de l’écrivain Sonic Ian Flynn et de certains des « plus grands fans » de la mascotte de Sega.

© IDW / Chaîne Tails

La bande dessinée gratuite sera disponible le 14 août dans tous les magasins de bandes dessinées participant au FCBD. L’édition à couverture rigide de luxe arrivera plus tard cette année, le 5 octobre. Et au cas où vous l’auriez manqué, un jeu de cartes physiques Sonic the Hedgehog vient d’être révélé.