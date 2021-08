ID@Xbox Twitch Showcase Roundup : toutes les grandes nouvelles, les bandes-annonces et les annonces

Le deuxième flux ID@Xbox de Microsoft axé sur les jeux indépendants a eu lieu aujourd’hui et a présenté plus de deux douzaines de jeux provenant de divers studios. L’événement a apporté de nouvelles annonces de jeux, des interviews de développeurs, des bandes-annonces et des détails sur les jeux auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.

L’un des grands lancements surprises a été Sam et Max sauvent le monde remasterisé, qui est maintenant disponible sur console. Le jeu a été développé par Skunkape Games et a la bénédiction du créateur de la série Steve Purcell, selon Microsoft. Le jeu épisodique précédemment lancé en décembre 2020 pour PC et Nintendo Switch.

L’émission a également apporté des nouvelles que le projet Moon Bibliothèque de Ruine est également disponible aujourd’hui sur console et dans le cloud via Xbox Game Pass. Dans ce jeu, vous invitez des invités dans une bibliothèque, puis vous vous battez avec eux.

Une autre annonce notable de l’événement était qu’une démo pour Aeon Drive du développeur 2awesome Studios est arrivé pour Xbox One et Xbox Series X|S. La démo permet aux joueurs de découvrir certains des environnements cyberpunk et de se faire une idée de la plate-forme d’action qui intègre également des éléments de speedrun. Le jeu complet devrait sortir plus tard cette année.

Le jeu Rat de laboratoire du développeur Chump Squad a également été présenté lors de l’événement et a reçu une date de sortie 2022 sur console et PC. Ce jeu d’aventure satirique vous fait jouer comme un rat de laboratoire, en quelque sorte, à travers plus de 100 énigmes « satisfaisantes et intéressantes ». Une version bêta du jeu est disponible ici.

Le jeu de skate OlliOlli Monde a également été présenté lors de la diffusion et reconfirmé pour une sortie plus tard cette année. De plus, le jeu Lignes spatiales du lointain du développeur Coffenauts se dirige vers Xbox et PC cet automne, mais vous pouvez essayer une démo dès maintenant sur Xbox. Vous incarnez le gérant d’une société de voyages intergalactiques et devez aider vos passagers à arriver en toute sécurité et avec le moins de vomissures possible.

Le jeu au look unique Le grand con de Mighty Yell Studios était également exposé. Vous incarnez un escroc adolescent dans ce jeu des années 90 qui vous fait choisir des déguisements, ramasser des poches et être une nuisance. Le jeu a également une date de sortie pour console et PC : le 31 août.

L’émission de Microsoft comprenait également l’annonce que Vallée des étoiles viendra sur Xbox Game Pass à un moment donné dans le futur.

La liste complète des jeux affichés lors de la diffusion ID@Xbox est ci-dessous. Vous pouvez également voir un aperçu des titres à venir sur Xbox Game Pass.

Tous les jeux de la vitrine ID@Xbox du 10 août

Aeon Drive (2 studios impressionnants)Anvil (Action Square)Aragami 2 (Lince Works) — À venir sur Xbox Game PassButton City (Subliminal)Evil Genius 2 (Rebellion Interactive) — À venir sur Xbox Game PassInked (Byte Dance)Inkulinati (Yaza Games) )Lab Rat (Chump Squad)Bibliothèque de Ruina (Project Moon) — À venir sur Xbox Game PassLightyear Frontier (Frame Break)Loot River (Straka Studio)Mad Streets (Craftshop Arts)OlliOlli World (Marque privée)Pathfinder Wrath of the Righteous ( Owlcat)Planet of Lana (Wishfully)Project Wingman (Meowza Games)Pupparazzi (Kitfox Games) — À venir sur Xbox Game PassRPG Time (Deskworks)Sable (Shedworks)Sam & Max Save the World Remastered (Skunkape Games)She Dreams Elsewhere (Studio) Zevere)Solace State (Vivid Foundry)Pot Pot (Chikon Club)Spacelines From the Far Out (Coffenauts)Stardew Valley (Concerned Ape) — À venir sur Xbox Game PassThe Big Con (Mighty Yell Studios)The Vale: Shadow of the Crown ( Écureuil tombant)Le village errant (Stray Fawn)

Le prochain grand événement de Microsoft est son briefing Gamescom le 24 août, qui promet des mises à jour approfondies sur les jeux à venir et plus encore.