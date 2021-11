IEThinc Migration Series : « L’augmentation de l’offre de logements est nécessaire, pas suffisante »

Quiconque vient à Mumbai, au lieu de rester de manière non autorisée dans des bidonvilles, peut se voir attribuer ce logement en location jusqu’à ce qu’il obtienne une place appropriée. (Photo d’archive : IE)

Conférencier principal

Iqbal Singh Chahal,

Commissaire, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)

La main-d’œuvre migrante est l’épine dorsale de l’économie. Ils ont un rôle majeur dans le développement du pays. Le gouvernement du Maharashtra avait adopté une nouvelle politique du logement très ambitieuse en 2008, où le concept de logement locatif a été lancé pour la première fois. L’Autorité de développement de la région métropolitaine de Mumbai (MMRDA) est devenue une agence nodale pour l’ensemble du MMR – il s’agit de huit-neuf sociétés municipales dans et autour de Mumbai, y compris MCGM (Municipal Corporation for Greater Mumbai), qui abrite près de 2,5 millions d’habitants et plus de un million de migrants. Et ce logement locatif serait fourni aux travailleurs migrants en facturant un loyer mensuel nominal. De nombreux développeurs se sont manifestés. Ainsi, à l’heure actuelle, 42 000 logements sont en construction, ce qui peut abriter plus d’un lakh de personnes. Les 42 000 immeubles, qui ont des sanctions, comprennent de grands acteurs immobiliers comme Tata, Dosti Group, Symphony et Adhiraj. Quiconque vient à Mumbai, au lieu de rester de manière non autorisée dans des bidonvilles, peut se voir attribuer ce logement en location jusqu’à ce qu’il obtienne une place appropriée. Puis nous avons imaginé cette politique très ambitieuse de réservation de logements dans le cadre de laquelle nous construirons un nombre important de logements locatifs dans les cinq prochaines années. C’est quelque chose qui peut aider les travailleurs migrants. Je suis sûr que cette idée peut être reproduite dans de nombreuses grandes villes d’Inde, où l’autorité municipale locale ne débourse rien du tout, sauf le coût de construction de ce bâtiment.

Sur la compréhension du comportement des migrants

Gautam Bhan : Les migrants ne sont pas des corps banalisés qui entrent uniquement dans les marchés du logement marqués par la demande et l’offre. Ils font partie de mouvements identitaires profonds qui se façonnent de certaines manières. Alors pourquoi n’apprenons-nous pas des migrants sur la façon dont ils ont produit ces logements et sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce processus plus facile, plus court et meilleur. Je pense qu’il est important que nous ne commencions pas à voir les migrants comme impuissants, invisibles, invisibles. Ils sont hyper visibles et volontairement invisibilisés.

Nous ne pouvons pas sortir de la pénurie de logements en Inde. Nous n’aurons jamais, peu importe les bonnes intentions du gouvernement, la capacité de construire à l’échelle que nous voulons. Le plus grand parc de logements abordables dans les villes indiennes a été construit par les gens eux-mêmes, toujours en tension avec la loi et la planification. Mais l’ouvrage majeur a à dire : protéger, réguler, reconnaître tous les logements locatifs informels et inadaptés qui se trouvent aujourd’hui un peu partout dans nos villes. Commencez à protéger et à améliorer ce logement.

Sur la compétence et la responsabilité du gouvernement

Shrayana Bhattacharya : La solution semble toujours être un schéma et c’est le même schéma de logement. L’un des principes clés de la politique du logement doit être la décentralisation. Il doit autoriser et responsabiliser les gouvernements locaux, pas seulement au niveau de l’État, je dirais, en particulier si vous regardez les exemples mexicains, brésiliens ou même chinois, la façon dont beaucoup de ces problèmes sont résolus n’est pas d’avoir un seul -programme de taille pour tous. Elle crée en effet une régulation, ce qui permet beaucoup plus de dynamisme.

Sur ce qui retient le gouvernement de l’État

Manikandan : La réponse simple à cela est le plus grand niveau de difficulté à résoudre ce problème. Dans le logement locatif, l’usager qui va payer le loyer ne va pas participer au processus de fourniture directe du logement ou ne va pas contribuer financièrement au processus de fourniture du logement.

En comprenant si le logement n’est qu’un problème urbain

Shrayana : Le premier principe est celui des gouvernements municipaux extrêmement puissants, et non de ce même régime, le PMAY, qui fonctionne exactement de la même manière avec les mêmes niveaux de prestations. La seconde est que l’accent mis en Inde a tendance à être très axé sur l’offre. Il s’agit de la construction de logements fonciers. De toute évidence, il y a des défis réglementaires très sérieux et graves à ce sujet. Ce que le gouvernement doit peut-être faire avec l’employeur, c’est fournir un panier d’argent ainsi que des prestations d’assurance. Et le troisième serait simplement la capacité du système de livraison, pas seulement un audit. Si vous déménagez, vous devriez avoir un système de protection sociale qui bouge avec vous.

Sur les solutions à un problème complexe

Bhide : Nous devons penser à un continuum. J’espère que nous pourrons créer quelques aménagements pour les femmes migrantes — un contingent très vulnérable, souvent méconnu du tout.

Il existe un partenariat tripartite, qui peut être créé entre l’État, les agences et les employeurs. Le rôle de l’employeur à cet égard est immense. À l’autre bout du continuum, il faut se concentrer sur la façon dont on peut réduire la précarité du logement, car il y a plusieurs conditions de logement, qui ne devraient pas être acceptées. Nous devons examiner le logement informel et commencer plus tôt. Il n’y a pas de problème d’acquisition – plus vous êtes en mesure d’améliorer les conditions de vie dans les quartiers informels, les conditions de logement locatif s’amélioreront. J’espère que cela contribuera également à créer un étage de base en dessous duquel une qualité de logement ne descendra pas. Mais s’il y a ce genre de conditions de logement précaires, il faut une approche au gant de velours, où l’État intervient avec des politiques réglementaires mais aussi avec des politiques de facilitation. Nos systèmes ont des macro-détails, mais ils n’ont pas la micro-connaissance de la façon dont les choses fonctionnent, de ce qui existe.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.