IEX voit une bonne demande des clients transfrontaliers

L’Indian Energy Exchange a échangé 6540 UM de volume d’électricité en mai 2021, en hausse de 9% en glissement annuel au milieu du verrouillage de Covid-19 ainsi que des perturbations cycloniques qui ont affecté la demande globale d’électricité dans le pays.

Le commerce transfrontalier d’électricité qui a commencé sur l’Indian Energy Exchange (IEX) en avril a depuis enregistré un volume de 139 millions d’unités avec des entreprises népalaises, a déclaré Rohit Bajaj, responsable du développement commercial, IEX à FE. Il voit également un « énorme potentiel » pour d’autres pays d’Asie du Sud avec une plus grande demande, tels que le Bangladesh et le Sri Lanka, car ils pourraient potentiellement économiser jusqu’à 1,50 Rs par unité en électricité en négociant sur IEX.

“Des pourparlers sont en cours pour intégrer immédiatement des entreprises du Bangladesh et du Bhoutan, tandis qu’il est prévu de s’engager avec des pays tels que le Sri Lanka et le Myanmar qui ont la demande requise et où la connectivité peut être établie”, a déclaré Bajaj.

« Les entreprises indiennes économisent environ 1 Rs par unité sur IEX en moyenne. Pour toute entreprise des marchés régionaux tels que le Bangladesh, les économies seraient de plus de 1,50 Rs par unité puisque le coût d’approvisionnement moyen pour la plupart des PSU y est proche de 7 Taka (1Taka = Rs 0,86) tandis que le prix le plus élevé jamais enregistré en avril ce l’année sur IEX était de Rs 4 par unité. Il existe un énorme potentiel commercial entre les pays », a ajouté Bajaj.

Les commerçants s’engagent avec les acheteurs pour accomplir les formalités et obtenir l’approbation réglementaire de la Central Electricity Authority (CEA) pour le Bangladesh et le Bhoutan. L’approbation est attendue sous peu, a-t-il déclaré.

Il existe des pays voisins immédiats où la dépendance est toujours vis-à-vis de la production à base de gaz et de diesel, ce qui entraîne des coûts d’approvisionnement plus élevés pour les autorités nationales de l’électricité. Une grande partie de cette dépendance à l’égard d’un carburant coûteux peut être réduite grâce aux échanges en bourse. Les acheteurs disposant d’un surplus de puissance peuvent également vendre en bourse.

L’Indian Energy Exchange a échangé 6540 UM de volume d’électricité en mai 2021, en hausse de 9% en glissement annuel au milieu du verrouillage de Covid-19 ainsi que des perturbations cycloniques qui ont affecté la demande globale d’électricité dans le pays.

La contribution du marché day-ahead qui comprend le commerce transfrontalier était de 4 364 UM, la contribution du marché en temps réel était de 1436 UM et le marché à terme qui comprend les contrats intra-journaliers, d’urgence, quotidiens et hebdomadaires, s’est négocié à 383 UM. Le marché vert à terme a négocié le volume le plus élevé jamais enregistré de 357 MU en mai, dont 194 MU du segment solaire et 164 MU du segment non solaire, soit une croissance de 92% d’un mois sur l’autre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.