iExec lance Oracle Factory permettant à quiconque de créer des Oracles personnalisés en quelques minutes

12 octobre, Lyon, France, 2021 – iExec, une place de marché décentralisée pour les actifs informatiques, a annoncé le lancement de l’iExec Oracle Factory, une interface de développement permettant à quiconque de créer ses propres oracles, à partir de zéro, en quelques minutes, sans aucune connaissance de la blockchain et directement depuis leur navigateur.

Pour que les applications décentralisées résolvent des problèmes du monde réel, elles doivent utiliser des données du monde réel. Les oracles décentralisés jouent un rôle majeur dans les architectures basées sur la blockchain, agissant comme des ponts entre les blockchains et le monde réel. Cependant, les développeurs qui souhaitent créer leurs propres oracles ont besoin de connaissances existantes en matière de blockchain, et les coder à partir de zéro peut prendre des heures.

iExec lance iExec Oracle Factory, rendant les oracles accessibles à tous. L’iExec Oracle Factory est une interface permettant à chacun de créer ses propres oracles décentralisés en quelques clics. L’iExec Oracle Factory rend possible toute une gamme de cas d’utilisation de blockchain, permettant aux développeurs de déployer des oracles à partir de tout type de données : des résultats sportifs au prix NFT, des températures aux horaires de vol.

Créez des Oracles personnalisés et fiables en quelques minutes

Plusieurs entreprises proposent aujourd’hui des oracles décentralisés prêts à l’emploi. Avec son Oracle Factory, iExec vise à répondre au besoin d’oracles personnalisés, en fournissant un outil permettant à quiconque de créer non seulement ses propres oracles, mais aussi des oracles de confiance.

L’interface iExec Oracle Factory a été conçue pour être aussi simple que possible à utiliser :

● Avec Oracle Factory, il ne faut que 5 minutes et quelques clics pour créer un oracle personnalisé. Habituellement, créer un oracle à partir de zéro prend 1 ou 2 heures à coder.

● En utilisant Oracle Factory, il n’est pas nécessaire d’écrire une ligne de code ou même d’avoir une connaissance de la blockchain.

● L’oracle peut être créé directement depuis le navigateur Web, en utilisant l’URL de l’API à partir de laquelle les données doivent être extraites (avec la clé API privée si l’API n’est pas publique).

En plus de créer un oracle en quelques minutes, l’iExec Oracle Factory permet des oracles « de confiance », en utilisant la technologie des environnements d’exécution sécurisés (TEE). La technologie TEE utilise des enclaves matérielles pour protéger la clé API et les données collectées, garantissant qu’elles restent confidentielles, sécurisées et infalsifiables. Avec l’Oracle Factory, iExec vise à rendre la technologie TEE accessible à tous tout en créant un oracle.

Une fois créés, les utilisateurs ont la possibilité de partager leurs oracles personnalisés avec la communauté, en les incluant dans la galerie iExec Oracle Factory. Cette galerie Oracle Factory répertoriera les oracles créés dans l’interface, les rendant accessibles aux autres utilisateurs et développeurs. L’iExec Oracle Factory fournit également des oracles prédéfinis, prêts à l’emploi, comme exemples pour la communauté.

Aujourd’hui, iExec publie la version bêta d’Oracle Factory. Il y aura plusieurs mises à niveau du produit, pour inclure plus de fonctionnalités techniques, permettant aux développeurs de mettre en œuvre rapidement des contrats intelligents et de déployer des applications décentralisées.

Accédez à l’iExec Oracle Factory ici.

À propos d’iExec

iExec est une société de blockchain qui fournit un marché décentralisé pour les actifs informatiques, permettant à quiconque de monétiser ou de louer des ensembles de données, des applications décentralisées et une puissance de calcul. La blockchain permet d’organiser les échanges entre acteurs avec le maximum de confiance et de sécurité, sans autorité centralisée. iExec possède son jeton utilitaire natif, le RLC, utilisé comme mode de paiement sur le marché. Le jeton RLC est répertorié sur plus de 40 échanges, dont les principaux : Coinbase, Binance, Bithumb, Huobi et plus encore. La société travaille également avec des partenaires de renom tels qu’Intel, Google Cloud et IBM Cloud.

