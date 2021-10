Ifeoma Ozoma a publié un manuel pour aider les lanceurs d’alerte en technologie

L’ancien employé de Google, Facebook et Pinterest, Ifeoma Ozoma, a lancé un guide de ressources gratuit et une nouvelle loi californienne la même semaine.

Les lanceurs d’alerte sont de plus en plus bruyants dans la Silicon Valley. Le plus notable est l’ex-employée de Facebook Frances Haugen, qui a témoigné devant le Congrès cette semaine après avoir révélé des documents montrant que l’entreprise était consciente des dommages causés par ses produits.

Cette semaine également, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé le Silenced No More Act, qui interdit aux employeurs d’utiliser un accord de non-divulgation pour museler les plaintes pour discrimination.

Le moment était fortuit pour Ifeoma Ozoma, une ancienne employée de Pinterest, qui a récemment dépensé une grande partie de son énergie à essayer de créer un espace sûr pour les dénonciateurs technologiques. En 2020, Ozoma et un autre ancien employé noir de Pinterest ont rendu public des allégations de discrimination et de représailles pendant leur séjour dans la société de médias sociaux.

Mercredi, Ozoma a lancé un guide de ressources en ligne gratuit pour les travailleurs de la technologie qui envisagent de déposer des plaintes sur le lieu de travail. Il s’appelle « The Tech Worker Handbook », et Ozoma dit qu’il est destiné à aider ceux qui ont besoin d’informations de base sur la façon de partager leurs histoires d’inconduite et de se préparer à ce qui va suivre.

« C’est vraiment déprimant quand on s’y met », a déclaré Ozoma, 29 ans, dans une interview. « Quand vous regardez toutes les dépenses que vous devez prévoir lorsque vous décidez que vous allez potentiellement quitter une entreprise, c’est une décision tellement importante à prendre pour vous et votre famille. Je pense que nous rendons un mauvais service aux individus. si nous ne fournissons aucun type de soutien ou de ressources. Il s’agit essentiellement de dire « jetez-vous dans la fosse aux lions et bonne chance ».

Le guide d’Ozoma a atteint plus de 30 000 visites de sites Web le premier jour et a reçu les éloges de nombreux membres de l’industrie. Ozoma est propriétaire du domaine et supervise le site. Elle a fait appel à des dizaines de techniciens et d’organisations pour contribuer au guide.

Elle a déclaré à CNBC que depuis le lancement du guide, elle avait reçu des centaines de demandes de renseignements de travailleurs, demandant comment s’impliquer et s’ils devaient parler de leur entreprise. Ellen Pao, une investisseur technologique et ancienne PDG de Reddit, qui a poursuivi la société de capital-risque Kleiner Perkins pour discrimination fondée sur le sexe en 2012, a salué le travail d’Ozoma.

« Je pense qu’il est extrêmement important de définir les attentes des gens », a déclaré Pao. « Votre entreprise va s’en prendre à vous comme nous l’avons vu avec la diffamation des relations publiques contre Frances », a-t-elle déclaré, faisant référence aux efforts de Facebook pour discréditer Haugen pendant et après son témoignage.

Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, a témoigné lors de l’audience du Sous-comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports sur la protection des consommateurs, la sécurité des produits et la sécurité des données intitulée Children’s Online Safety-Facebook Whistleblower, à Russell Building le mardi 5 octobre 2021.

Ozoma a déclaré que son objectif n’était pas de convaincre les gens de siffler mais de leur montrer leurs options. Le guide propose des pages de ressources pour des conseils sur les médias, les actions en justice et les précautions de sécurité.

Une évaluation donne aux travailleurs plusieurs questions à considérer avant de s’exprimer. Ozoma met en garde contre la perte potentielle de revenus et de soins de santé qui pourrait résulter d’un licenciement ou d’un départ. Elle a dit qu’elle devait payer 900 $ par mois pour une assurance maladie lorsqu’elle a quitté Pinterest.

Les DM ne vont pas le couper

Ozoma a déclaré que les employés la contactaient chaque semaine pour obtenir des conseils, souvent par SMS, mais ayant travaillé dans l’industrie de la technologie, elle sait que les logiciels sont une partie nécessaire de l’équation.

« Je suis heureuse de répondre aux DM des gens pour le reste de ma vie, mais ce n’est vraiment pas un moyen évolutif pour les techniciens de découvrir ce dont ils ont besoin pour se protéger », a-t-elle déclaré.

Erika Cheung est une autre des dénonciatrices les plus connues de la Silicon Valley. Elle fait partie des anciens employés de Theranos qui se sont manifestés, alléguant que la société de tests sanguins produisait des résultats erronés.

Ozoma et Cheung ont parlé il y a des mois des divers coûts pour les travailleurs qui parlent de leurs conditions de travail et du besoin de plus de ressources. Ozoma a inclus la voix de Cheung dans le guide.

« Vous ferez face à des représailles et à de nombreuses difficultés à naviguer dans le système juridique, mais ce qui m’a permis de continuer, c’est de savoir que l’entreprise avait tort et causait du tort aux gens en cachant un certain défaut de leur produit », a déclaré Cheung dans le manuel. « C’est vers cette ancre que je me suis tourné lorsque je faisais face à des circonstances particulièrement difficiles. »

Entouré de responsables locaux, étatiques et nationaux, le gouverneur de Californie Gavin Newsom prend la parole lors d’une conférence de presse à Bolsa Chica State Beach à Huntington Beach, site de la récente marée noire, le mardi 5 octobre 2021. eaux.

Le Silenced No More Act et son manuel sont intervenus après plus d’un an de lobbying et d’organisation, a déclaré Ozoma. Ozoma a coparrainé le projet de loi et a aidé à recueillir le soutien de milliers de personnes dans l’industrie de la technologie.

Elle a déclaré avoir utilisé les compétences acquises en travaillant dans divers rôles de politique publique pour Google, Facebook et Pinterest.

« J’ai appris à travailler avec les décideurs politiques, j’ai appris à faire pression et à dialoguer avec la presse, ce qui a été une grande partie de cela », a-t-elle déclaré. « Cela a été une façon intéressante d’appliquer ces apprentissages, mais maintenant pour les travailleurs et pas seulement pour mes employeurs. »

Ozoma a déclaré qu’elle travaillait avec d’anciens collègues de chacun de ses anciens employeurs. Parfois, cela signifiait éduquer des gens qui n’avaient pas la même expérience.

« La plupart des gens dans l’industrie de la technologie n’ont aucune idée du fonctionnement des législations », a déclaré Ozoma. « Cela a été un processus laborieux de tenir des réunions avec les bureaux des sénateurs sur Zoom et de demander aux partisans de participer à des appels d’une heure pour avoir la chance de dire de manière audible qu’ils soutiennent le projet de loi. »

« Trop pour une personne à mettre à nu »

Une personne dans le coin d’Ozoma est Ariella Steinhorn, fondatrice et PDG de Lioness, une organisation qui aide les travailleurs à raconter leurs histoires d’allégations d’inconduite. Lioness a publié en septembre un essai de 21 employés, anciens et actuels, de Blue Origin, qui décrivait une culture de travail toxique au sein de la société spatiale dirigée par Jeff Bezos.

« Nous soutenons et admirons le travail indispensable d’Ifeoma dans cet espace », a déclaré Steinhorn.

Steinhorn a ajouté qu’elle avait vu un afflux de travailleurs de l’industrie de la technologie se demander comment partager leurs histoires à l’extérieur après l’échec de tentatives internes.

« Il y a certainement un besoin pour quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré à propos du guide d’Ozoma. « Il y a généralement un tel décalage entre la réalité et l’image d’une entreprise et c’est trop pour une personne de se mettre à nu. »

Ozoma vit maintenant à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où elle a déménagé en 2020. Bien qu’elle ne puisse pas connaître les résultats immédiats de son travail sur le projet de loi californien, elle fait pression pour que les dirigeants d’entreprise et les actionnaires incluent le langage de la loi dans leurs NDA.

David Barrett, PDG de la start-up de logiciels de gestion des dépenses Expensify, a déclaré à Protocol qu’il avait accepté d’inclure une phrase dans les accords de non-divulgation, déclarant : « Rien dans cet accord ne vous empêche de discuter ou de divulguer des informations sur des actes illégaux sur le lieu de travail, tels que le harcèlement ou la discrimination. ou tout autre comportement que vous avez des raisons de croire est illégal. »

Ozoma a déclaré qu’elle espérait que le projet de loi californien déclencherait une action similaire dans d’autres États, d’autant plus que la main-d’œuvre distribuée deviendrait la norme.

Chelsey Glasson, qui a travaillé chez Google pendant cinq ans, a déclaré à CNBC que les efforts d’Ozoma sur le projet de loi l’avaient incitée à approcher les législateurs de l’État de Washington. Elle a dit qu’ils semblaient réceptifs à l’idée de correspondre potentiellement à la facture.

Glasson a déposé une plainte contre Google en juillet 2020, après que la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi a ouvert une enquête sur la plainte de discrimination liée à la grossesse. Son procès est prévu pour janvier.

La plainte de Glasson a conduit à un projet de loi qui a été adopté par le Sénat de l’État de Washington, prolongeant le délai de prescription pour le dépôt d’une plainte pour discrimination liée à la grossesse de six mois à un an.

Elle a déclaré que le guide d’Ozoma donne aux dénonciateurs potentiels « un sens de la communauté ».

« Je continue d’entendre tant de travailleurs qui sont victimes d’inconduite et terrifiés parce qu’ils ne savent pas quoi faire », a déclaré Glasson.

