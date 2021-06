IFF ‘choqué et déçu’ de Canada Goose décide d’arrêter d’utiliser la fourrure – WWD

LONDRES – La Fédération internationale de la fourrure a fustigé la décision de Canada Goose de cesser d’utiliser de la vraie fourrure et a appelé le président-directeur général de la marque, Dani Reiss, à tenir tête aux groupes de défense des droits des animaux et à reconsidérer sa décision.

Dans une lettre acerbe adressée à Reiss, le PDG de l’IFF, Mark Oaten, a déclaré que la fédération était “choquée et déçue par votre décision” et se demandait ce que la marque prévoyait d’utiliser à la place de la fourrure naturelle.

«Est-ce que ce sera de la fausse fourrure en plastique à base de pétrole? Et allez-vous rejoindre la liste des marques qui ont été terrorisées par les organisations de défense des droits des animaux, et qui mènent et contribuent maintenant à la crise des micro-plastiques en utilisant des matériaux synthétiques qui étouffent notre planète et entrent dans notre chaîne alimentaire ? »

Canada Goose, qui a connu une croissance explosive et a contribué à lancer la catégorie des vêtements d’extérieur de luxe, a confirmé jeudi qu’elle cesserait d’utiliser de la fourrure dans ses produits, une décision motivée par sa plate-forme spécialisée, Humanature.

L’entreprise cessera d’acheter de la fourrure d’ici la fin de cette année et cessera de fabriquer de la fourrure au plus tard à la fin de 2022.

“La décision est motivée par notre objectif et notre concentration sur la durabilité et l’innovation”, a déclaré Reiss à WWD dans une interview. « Nous savons que les consommateurs accordent plus d’importance aux marques et à leur durabilité.

Canada Goose a déclaré avoir travaillé avec Humane Canada, une fédération de sociétés humanitaires, sur cet effort. La marque subit depuis un certain temps la pression des groupes anti-fourrure pour cesser d’utiliser le matériau et, en avril 2020, a déclaré qu’elle cesserait d’utiliser de la fourrure neuve et n’utiliserait que de la fourrure récupérée. Alors que les groupes anti-fourrure ont applaudi cette décision à l’époque, certains ont critiqué l’entreprise pour ne pas être allée assez loin en interdisant complètement la fourrure.

Dans la lettre de l’IFF, Oaten a accusé Canada Goose d’avoir abandonné ses engagements antérieurs de travailler avec de la fourrure provenant de « programmes de conservation gouvernementaux réglementés et approuvés, y compris la fourrure d’origine sauvage. Grâce à des décisions influencées comme votre marque, ces animaux (pelures) finiront par être gaspillés. »

Oaten a également souligné l’impact qu’il pense que la décision aura sur la chaîne d’approvisionnement, allant des «communautés autochtones et rurales dont les moyens de subsistance dépendent du commerce, aux artisans, agriculteurs, trappeurs, écologistes et leurs familles. Ce sont les « gardiens de la terre » et la perte de leurs emplois est-elle la durabilité que Canada Goose veut promouvoir maintenant ? »

Il a également noté que le client semble avoir été exclu de l’équation et a demandé à Canada Goose de laisser au consommateur final le soin de décider s’il souhaite ou non porter de la fourrure.

“La réalité est que vous vous êtes laissé intimider et contrôler par les groupes de défense des droits des animaux, et leur programme, qui va beaucoup plus loin que la fourrure naturelle et va dans le cuir, la laine, la soie et les plumes”, indique la lettre.

« Nous vous exhortons à faire preuve de résilience et de leadership et à défendre ce que vous avez vraiment défendu et promu pendant des années. Et ce que vous savez être vraiment durable. L’industrie de la mode est le deuxième plus gros pollueur après le pétrole, les PDG comme vous peuvent faire une énorme différence en annulant les dommages ou en les aggravant. Faites le bon choix et reconsidérez votre décision », a ajouté Oaten.

L’IFF n’était pas la seule à critiquer la décision et a également affirmé que la direction de Canada Goose avait été victime d’intimidation pour avoir vendu des manteaux avec de la vraie fourrure.

Jeudi, Mike Brown, responsable du développement durable pour la Natural Fibers Alliance, a déclaré : « L’annonce de Canada Goose intervient après des années de calomnies et de harcèlement, notamment en ciblant le PDG de l’entreprise à son domicile…. La diminution de l’utilisation de matériaux naturels n’est pas progressive étant donné que la mode synthétique est l’un des principaux pollueurs mondiaux de nos océans. Canada Goose fera désormais face à de nouvelles attaques pour l’utilisation de duvet et de laine issus de sources durables. Nous espérons que Canada Goose reconsidère cette politique peu judicieuse qu’elle semble avoir été forcée d’adopter. »