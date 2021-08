IFF nomme un nouveau président de la division des parfums – WWD

in

IFF a fait appel à un vétéran de l’entreprise pour diriger sa division des parfums.

Christophe de Villeplee, qui travaille chez IFF depuis 1999, a été nommé président de la division parfums du fournisseur de parfums. Plus récemment, il a occupé le poste de président des parfums de consommation mondiaux.

Nicolas Mirzayantz est passé à la division de la marque axée sur le goût, les aliments et les boissons, qui a été rebaptisée en février «Nourish». Mirzayantz a passé plus de 30 ans chez IFF, dont les 14 derniers en tant que président de la division parfums. La transition prendra effet le 1er septembre.

“Nicolas rejoint la division Nourish avec une formidable opportunité de tirer parti d’une dynamique de vente importante et d’un fort intérêt des consommateurs pour le portefeuille et les capacités différenciés d’IFF”, a déclaré Andreas Fibig, PDG et président d’IFF, dans un communiqué.

« Nicolas a transformé notre division des parfums en le leader mondial des parfums qu’elle est aujourd’hui, et je suis convaincu qu’il apportera à Nourish la même passion, la même culture d’innovation révolutionnaire, les prouesses financières et l’engagement nécessaires pour poursuivre l’élan avec Nourish », a poursuivi Fibig. .

Au deuxième trimestre, les deux segments de l’activité enregistraient une croissance à deux chiffres. Selon un communiqué de l’IFF, les ventes de la division parfums se sont élevées à 550 millions de dollars, en hausse de 12% par rapport à l’année dernière. Nourish, en revanche, a augmenté de 11% à 1,7 milliard de dollars.

Cela semble être le cas à l’échelle du secteur. Comme indiqué, Firmenich a déclaré que les ventes avaient augmenté de 10,2% au cours de son dernier exercice, se terminant le 30 juin.

Mirzayantz a reçu de nombreuses distinctions de l’industrie du parfum tout au long de sa carrière. En 2017, il a rejoint le Cercle des champions de la Fragrance Foundation et est crédité à la fois pour son travail en tant que doyen de l’Université IFF et pour son aide dans l’élaboration de la stratégie de développement durable de l’entreprise.

D’autres postes que Mirzayantz a occupés chez IFF incluent celui de vice-président senior pour l’unité de parfumerie fine et de soins de beauté de la société, ainsi que celui de directeur régional pour l’Amérique du Nord.

Bien que le rôle le plus récent de de Villeplee concernait le secteur des parfums grand public de l’entreprise, il a également occupé des postes dans la parfumerie fine. “Ayant travaillé à la fois dans la parfumerie fine et la parfumerie grand public chez IFF, j’ai acquis une profonde appréciation de la vaste expertise et de l’évolution de notre entreprise”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR WWD.COM, VOIR :

Les ventes de Firmenich accélèrent au deuxième semestre

Givaudan investit dans l’incubateur chinois de parfums et de beauté Next Beauty

Firmenich prend une participation minoritaire dans Robertet