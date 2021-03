IFFCO Kisan prévoit d’étendre un projet pilote sur les services de conseil, visant à accroître la qualité, le rendement et les revenus des agriculteurs

Environ 1 500 agriculteurs ont été couverts par un projet pilote pour cinq cultures – blé, paddy, soja, coton et gingembre – dans certains districts du Madhya Pradesh et du Karnataka, a-t-il déclaré.

Encouragé par une précision de plus de 90% dans le suivi des cultures et l’orientation des agriculteurs à travers la technologie, IFFCO Kisan, un fournisseur de services à valeur ajoutée, prévoit d’étendre un projet pilote sur les services de conseil, visant à augmenter la qualité, le rendement et les revenus des agriculteurs.

«Les agriculteurs doivent connaître les problèmes sur trois ou quatre grands problèmes tels que les besoins en eau, les semences, les engrais et les ravageurs, et une information et une intervention en temps opportun se sont avérées avoir contribué à augmenter la productivité et la valeur des cultures», a déclaré Sandeep Malhotra, PDG. de IFFCO Kisan. Environ 1 500 agriculteurs ont été couverts par un projet pilote pour cinq cultures – blé, paddy, soja, coton et gingembre – dans certains districts du Madhya Pradesh et du Karnataka, a-t-il déclaré.

«Nous avons installé une station météorologique dans ces domaines, financée par l’Institut Borlaug pour l’Asie du Sud (BISA) et Nabard, ainsi que des capteurs au sol. Cela nous a aidés à surveiller les conditions du sol, y compris les nutriments et l’humidité, ainsi que la croissance des cultures à l’aide de l’intelligence artificielle. Nous avons également recoupé l’avis généré par la technologie avec une validation physique et il y avait une précision de 90 à 95% », a déclaré Malhotra à FE.

L’intervention technologique de IFFCO Kisan a également permis aux acheteurs institutionnels tels que les industries de transformation alimentaire et les exportateurs de retracer la qualité des produits en évaluant grâce à un code QR, a-t-il déclaré, ajoutant que cela contribuait à augmenter la valeur des cultures. Étant donné que les exportateurs ont besoin de produits conformes à certaines normes des pays acheteurs et utilisent les bons pesticides dans les limites prescrites (niveau maximal de résidus ou LMR), l’ajout d’une fonction de traçabilité les a aidés à connaître des détails tels que l’endroit où la culture a été cultivée, quels pesticides ont utilisé combien fois, etc.

Vishal Tiwari, un agriculteur du district de Jabalpur dans le Madhya Pradesh, veut même payer des frais pour obtenir les services de conseil car il estimait que cela augmentait le rendement du paddy et du blé, ce qui réduisait ses coûts d’intrants de 20%. Tiwari gère l’agriculture sur 40 à 45 acres, cultivant du paddy, du blé, du moong et des légumes. Il a déclaré que si les conseils fournis par IFFCO Kisan étaient utiles, ils auraient pu être bien mieux s’ils mettaient également en contact des agriculteurs comme lui avec des acheteurs institutionnels.

Cependant, Satyendra Sahu, également de Jabalpur, n’a pas trouvé le service de conseil de IFFCO Kisan utile. «Ce que son représentant a dit a déjà été suivi par moi alors que je continue à visiter régulièrement l’université d’agriculture voisine», a déclaré Sahu, qui cultive du paddy et du blé sur environ 35 acres. Comme Tiwari, il souhaite également une aide à la commercialisation car il est incapable de trouver des acheteurs pour le paddy biologique qu’il a commencé dans 3 acres il y a quatre ans.

Malhotra a déclaré que la numérisation et la cartographie géolocalisée des fermes associées ainsi que des agriculteurs pour un flux continu d’informations positionneraient l’organisation des producteurs agricoles (FPO) comme prête pour le futur écosystème de la chaîne de blocs. Son entreprise a commencé à nouer des partenariats avec des FPO, même pour acheter des produits, car elle s’est lancée dans la fabrication d’épices sous la marque «Swarnahar».

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.