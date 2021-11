iFixit confirme que l’iPhone 13 désactive Face ID après une réparation d’écran par un tiers

Lorsque la gamme iPhone 13 a été lancée pour la première fois en septembre, les démontages ont rapidement révélé un changement majeur dans le processus de réparation. Pour la première fois, si vous placez l’écran de l’iPhone 13 via une réparation tierce, Face ID cessera de fonctionner. Maintenant, iFixit a publié un examen plus approfondi de ce changement, le qualifiant de « jour sombre pour les réparateurs, à la fois bricoleurs et professionnels ».

iFixit indique que ce changement signifie désormais que vous aurez besoin d’un microscope pour effectuer « l’une des réparations de téléphone les plus courantes » qui pouvait autrefois être effectuée « avec des outils à main ». Les ateliers de réparation indépendants tiers pourraient être contraints de fermer, ce qui signifie qu’ils seront « forcés de choisir entre dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux équipements ou perdre une source majeure de revenus ».

Voici ce que ce changement signifie pour le processus de réparation :

L’iPhone 13 est couplé à son écran à l’aide de ce petit microcontrôleur, dans un état que les techniciens de réparation appellent souvent « sérialisation ». Apple n’a pas fourni aux propriétaires ou aux magasins indépendants un moyen de coupler un nouvel écran. Les techniciens autorisés ayant accès au logiciel propriétaire, Apple Services Toolkit 2, peuvent faire fonctionner de nouveaux écrans en enregistrant la réparation sur les serveurs cloud d’Apple et en synchronisant les numéros de série du téléphone et de l’écran. Cela donne à Apple la possibilité d’approuver ou de refuser chaque réparation individuelle.

Une autre option serait de rejoindre le programme de réparation indépendant d’Apple, ce qui, selon iFixit, n’est « pas une option pour les magasins qui apprécient la confidentialité de leurs clients ».

Une solution de contournement pour la réparation a été découverte, explique iFixit, mais elle est décrite comme « sophistiquée ». Les ateliers de réparation devraient déplacer physiquement « une puce soudée de l’écran d’origine sur le remplacement ». Sinon, un message d’erreur s’affichera indiquant que votre iPhone est « impossible d’activer Face ID.

Apple n’a rien dit publiquement à ce sujet. Dusten Mahathy, un technicien de réparation expérimenté, a déclaré qu’un ami du programme de réparation indépendant d’Apple avait été informé par le support Apple que le problème serait résolu dans une mise à jour iOS. Le seul changement que nous ayons vu est qu’en 15.0, la fonction Face ID ne fonctionnait pas en silence, mais dans la dernière version, elle affiche le message d’erreur explicite. Nous avons contacté Apple pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas répondu.

En fin de compte, iFixit dit que ce changement d’Apple « coupe apparemment l’industrie aux genoux » d’un « coup d’un seul coup ». Le rapport complet d’iFixit approfondit la technologie derrière ce changement et mérite d’être lu.

