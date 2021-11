iFixit montre une comparaison entre Beats Fit Pro et AirPods 3 [Video]

Nous avons jeté un coup d’œil à l’intérieur des nouveaux AirPods 3 d’Apple plus tôt ce mois-ci à partir d’iFixit, et maintenant il nous donne un aperçu de la façon dont le nouveau Beats Fit Pro se compare en termes de conception, de fabrication et de réparabilité.

iFixit a partagé la nouvelle comparaison de démontage entre les AirPods 3 et Beats Fit Pro dans une vidéo YouTube de six minutes aujourd’hui.

Les deux écouteurs sont difficiles à ouvrir et même si vous le faites, les piles sont presque impossibles à remplacer. iFixit note également que les écouteurs ne sont pas conçus pour être remontés une fois qu’ils ont été ouverts.

Pas vraiment de surprise, mais iFixit donne aux AirPods 3 et aux Bets Fit Pro un 0 sur 10 pour la réparabilité. Fait intéressant, il existe une entreprise appelée PodSwap qui a découvert comment remplacer les piles des écouteurs AirPods. Avec un peu de chance, nous verrons PodSwap s’étendre pour commencer à remplacer également les piles des Beats et d’autres écouteurs.

Découvrez l’aperçu complet de ces derniers écouteurs entièrement sans fil ci-dessous :

