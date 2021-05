iFixit: Nouvelle Apple TV 4K facile à réparer, contrairement à la télécommande Siri redessinée

Avec le lancement officiel de nouveaux produits Apple, iFixit les démolit maintenant. Sa dernière vidéo concerne la nouvelle Apple TV 4K et la télécommande Siri de deuxième génération, et il s’avère que la nouvelle télécommande Siri n’est pas du tout facile à réparer.

Comme nous le savons tous, Apple n’est généralement pas très convivial dans la réparation de ses propres produits, mais Apple TV n’a jamais posé de problème à cet égard. Comme il a le même design depuis plus de six ans, il suffit d’un peu d’effort pour ouvrir la plaque inférieure, puis le tournevis Torx habituel pour retirer lentement le grand ventilateur, la carte mère, le dissipateur de chaleur et le bloc d’alimentation.

À l’intérieur de la nouvelle Apple TV 4K, il est possible de voir le processeur A12 Bionic, qui est le même que celui trouvé sur l’iPhone XR et l’iPhone XS et est l’un des meilleurs ajouts au décodeur. iFixit a également découvert que le boîtier opaque est en fait transparent à la lumière infrarouge, ce qui signifie que vous n’avez pas à pointer précisément la télécommande vers le boîtier décodeur.

D’un autre côté, la nouvelle télécommande Siri n’a pas été si facile à démolir. Il est composé de boutons en aluminium et en caoutchouc. Il dispose d’un microphone pour Siri, d’un émetteur IR, d’un connecteur Lightning pour le chargement et utilise la technologie Bluetooth 5.0.

Pour le démolir, iFixit a d’abord essayé de retirer ses vis, mais il ne s’est pas ouvert. Ensuite, la société a décidé de supprimer les boutons robustes, et c’est à ce moment-là qu’elle a découvert plus de vis. Heureusement, la batterie de 1,52 Wh n’est collée que légèrement, il n’a donc pas fallu beaucoup de force pour la retirer.

Le score de réparabilité final pour la nouvelle Apple TV 4K était de 8 sur 10. La télécommande Siri n’a pas été notée, mais elle ne recevrait certainement pas une note supérieure à 2. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous le démontage complet de l’Apple TV 4K .

