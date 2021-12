iFixit partage des fonds d’écran à rayons X pour Apple Watch Series 7

La société de réparation bien connue iFixit a déjà partagé son démontage traditionnel de l’Apple Watch Series 7 en octobre, mais maintenant iFixit est de retour avec des fonds d’écran à rayons X qui montrent ce qu’il y a à l’intérieur de la nouvelle Apple Watch.

Bien que tout le monde puisse utiliser ces fonds d’écran, ils sont conçus pour les utilisateurs d’Apple Watch Series 7 car ils montrent tous les composants internes de l’appareil. De cette façon, il semble que vous regardiez l’intérieur de la montre lorsque vous réveillez l’écran.

Il semble que la perfection de l’Apple Watch soit atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus de composants à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus de choses à supprimer. Sur la série 7, Apple n’a pas lancé de refonte radicale, mais a plutôt supprimé un port de diagnostic, consolidé la technologie d’affichage pour supprimer un câble d’écran et laissé encore plus de place pour l’alimentation par batterie. Nous avons travaillé avec trois anciens ingénieurs d’Apple sur notre démontage de la série 7 pour mettre ces changements, et d’autres, dans leur contexte.