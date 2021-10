iFixit partage le démontage de l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée en septembre mais n’est devenue disponible dans les magasins qu’au début du mois. Maintenant, iFixit a enfin partagé son démontage traditionnel pour montrer à quoi ressemble la nouvelle Apple Watch à l’intérieur. Cette fois, la société de réparation a invité d’anciens ingénieurs d’Apple pour les aider dans le processus.

Le démontage de l’Apple Watch Series 7 a été réalisé par Instrumental, une société créée par d’anciens ingénieurs d’Apple – et la plupart d’entre eux ont travaillé sur les premières conceptions d’Apple Watch. Bien que la série 7 ne soit pas exactement une énorme mise à niveau, il existe des différences intéressantes entre les modèles de cette année et la série 6 de l’année dernière.

Comme d’habitude, l’écran est collé au corps de l’Apple Watch, il a donc fallu le chauffer à 80°C pour ramollir l’adhésif. En regardant à l’intérieur, la plupart des composants sont au même endroit qu’avant et avec des tailles similaires. La nouvelle version de 45 mm a une batterie légèrement plus grande avec 309 mAh, tandis que l’Apple Watch Series 6 de 44 mm a une batterie de 303,8 mAh.

Cependant, iFixit note que les gains d’autonomie de la batterie sont presque nuls puisque l’Apple Watch Series 7 a un écran plus lumineux qui consomme plus d’énergie. Vous pouvez vérifier les spécifications exactes des batteries ci-dessous :

40 mm S6 : 1,024 Wh

41 mm S7 : 1,094 Wh (augmentation de 6,8 %)

44 mm S6 : 1,17 Wh

45 mm S7 : 1,189 Wh (augmentation de 1,6 %)

Un changement notable dans les modèles de cette année est l’absence du port de diagnostic, qui était auparavant placé entre la batterie et l’une des fentes du bracelet de montre. Apple utilise désormais une nouvelle connexion sans fil à 60,5 GHz pour les diagnostics, ce qui pourrait être un test pour les futurs modèles d’iPhone sans port.

Bien sûr, la suppression du port de diagnostic a fini par laisser de la place pour d’autres composants, ce qui est extrêmement important dans un appareil aussi compact.

Le nouvel écran de la série 7

Le plus grand changement dans l’Apple Watch Series 7 est l’écran, qui est désormais plus grand et a des bords plus petits. Fait intéressant, iFixit dit que le nouvel écran semble « moins complexe à première vue ». C’est parce qu’Apple utilise désormais un panneau OLED tactile intégré pour réduire l’épaisseur.

D’anciens ingénieurs d’Apple pensent que la principale raison pour laquelle l’Apple Watch Series 7 a été retardée et a été confrontée à des contraintes d’approvisionnement est le nouvel écran.

Le coupable le plus probable, de loin, est la fabrication de hoquets avec ce nouvel écran ; les écrans ont certaines des chaînes d’approvisionnement et des processus d’assemblage les plus complexes de l’industrie. L’introduction de cette nouvelle technologie, combinée au fait de repousser les limites de la conception de la frontière, a probablement causé des retards dans l’expédition de la série 7 sur le marché.

L’Apple Watch de cette année est la première à être certifiée IP6X, ce qui signifie que le produit est résistant à la poussière. iFixit note que la suppression du port de diagnostic et d’un nouveau module de haut-parleur avec une grille redessinée a aidé Apple à obtenir une telle certification. Il existe également le nouveau système sur puce (SoC) S7, qui conserve le même processeur que l’Apple Watch Series 6.

Score de réparabilité

En termes de réparabilité, iFixit a réussi à remplacer l’écran et le Taptic Engine sans affecter aucune des fonctionnalités de l’Apple Watch. La société a également réussi à remplacer la batterie, et la série 7 fonctionne même avec une batterie de la série 6 – bien que cela ne soit pas recommandé.

Le score final de réparabilité de l’Apple Watch Series 7 d’iFixit est de 6 sur 10, car il n’est pas vraiment facile de démonter l’Apple Watch. Vous pouvez trouver plus de détails sur le démontage de l’Apple Watch Series 7 sur le site Web d’iFixit.

