iFixit partage le démontage en direct des iPhone 13 et 13 Pro

iFixit se prépare pour l’un des démontages traditionnels des nouveaux modèles d’iPhone 13, mais avant ce démontage complet, iFixit a organisé un événement en direct pour nous donner un premier aperçu de l’intérieur des appareils actualisés.

Comme nous l’avons vu dans les précédents regards intérieurs, les nouveaux iPhones ont des moteurs Taptic plus petits et de forme carrée, et l’iPhone 13 Pro a une carte logique plus petite et plus dense que l’‌iPhone 13‌ avec une batterie en forme de L et un appareil photo interne plus grand module.

Les capacités de la batterie ont été dévoilées plus tôt dans la journée et les modèles ‌iPhone 13‌ ont des batteries plus grandes dans tous les domaines. Le iPhone 13‌ mini a une batterie de 2 406 mAh, le iPhone 13‌ a une batterie de 3 227 mAh, le ‌iPhone 13 Pro‌ a une batterie de 3 095 mAh et le ‌iPhone 13 Pro‌ Max a une batterie de 4 352 mAh.

Le démontage en direct d’iFixit est intéressant pour ceux qui souhaitent voir une déconstruction étape par étape de l’appareil, mais il n’y a pas beaucoup de nouvelles informations à apprendre à ce stade. iFixit prévoit de publier un démontage plus approfondi la semaine prochaine, ce qui devrait nous donner plus d’informations sur les composants internes.

