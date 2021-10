iFixit révèle le démontage complet du MacBook Pro montrant une meilleure réparabilité

Lors de sa première plongée dans le nouveau MacBook Pro, iFixit a découvert que les ordinateurs portables incluaient des améliorations en termes de réparabilité, telles que la batterie n’étant pas coincée sous la carte mère et des languettes de retrait pour retirer plus facilement la batterie. Maintenant, iFixit a révélé ses résultats de démontage complets, y compris un score officiel de réparabilité.

Dans la nouvelle vidéo iFiixt, nous avons un aperçu du nouveau MacBook Pro en ce qui concerne l’ouverture de l’ordinateur portable, le retrait de la batterie, le retrait du trackpad, le retrait de la carte logique, la nouvelle conception du câble d’écran, le retrait du ventilateur, le retrait des haut-parleurs et le retrait de l’écran.

Bien qu’il y ait un certain nombre d’améliorations en ce qui concerne la réparabilité du nouveau MacBook Pro, il existe encore de nombreux aspects difficiles.

La batterie est beaucoup plus facile à remplacer avec Apple, y compris les languettes adhésives, et elle n’est pas coincée sous la carte mère. Cependant, vous devez démonter le trackpad pour atteindre les deux languettes du milieu.

iFixit indique également que le retrait de la carte logique est plus facile que les anciens modèles. Cependant, le démontage montre un certain nombre d’autres défis pour la réparabilité comme les vis pentalobe, la difficulté à simplement ouvrir le boîtier et aucune possibilité de remplacer l’écran sans perdre True Tone et aucune option de remplacement pour Touch ID sans perdre la fonctionnalité.

Dans l’ensemble, iFixit note qu’il s’agit d’un nouveau territoire avec les ordinateurs portables dotés des nouveaux SoC Apple Silicon qui apportent d’énormes améliorations de performances. Dans l’ensemble, iFixit a attribué au nouveau MacBook Pro un score de réparabilité de 4/10.

Notamment, c’est en hausse par rapport au 1/10 que le MacBook Pro Intel 16 pouces 2019 a obtenu pour la réparabilité.

iFixit dit qu’il reste difficile de savoir si les ordinateurs portables qui utilisent des composants modulaires/sockés pourraient égaler ou se rapprocher des performances M1 Pro et M1 Max d’Apple. Mais iFixit dit que s’il devient clair que les ordinateurs portables modulaires ne peuvent pas correspondre à l’Apple Silicon intégré, il peut ajuster le score de réparabilité à la hausse (par exemple, iFixit ne réduit pas la réparabilité des smartphones pour l’utilisation de SoC).

Jetez un coup d’œil complet à l’intérieur des nouvelles machines et l’examen écrit complet devrait être mis à jour ici bientôt :

