iFixit salue le nouveau programme de réparation en libre-service d’Apple et le qualifie de « concession remarquable »

Ce matin, Apple a surpris le monde avec un programme inattendu de « Réparation en libre-service », conçu pour permettre aux clients d’accéder à des pièces, outils et manuels Apple d’origine pour effectuer leurs propres réparations d’appareils.

Donner aux clients ce type d’accès sans précédent aux directives de réparation et au matériel est une victoire majeure pour les défenseurs du droit à la réparation, et nous commençons à entendre des points de réparation satisfaits de la décision d’Apple.

Le site de réparation et de démontage d’appareils bien connu, iFixit, déclare que son équipe est « enthousiasmée » par la nouvelle et espère qu’Apple fournira aux clients les mêmes informations qu’elle donne aux fournisseurs de services agréés Apple.

iFixit souligne que la décision d’Apple invalide de nombreux arguments qu’elle avance contre le mouvement du droit à la réparation depuis des années, car Apple reconnaît que les réparations peuvent être effectuées sans nuire aux consommateurs ou à leurs appareils. Apple a déjà fait valoir que les clients pourraient se blesser en perforant accidentellement une batterie lors d’une réparation d’appareil, ce qui n’est apparemment plus un problème. « Nous sommes ravis de voir Apple admettre ce que nous avons toujours su : tout le monde est assez génial pour réparer un iPhone », lit-on dans la couverture d’iFixit de l’annonce d’Apple.

Kyle Wiens, fondateur et PDG d’iFixit, a déclaré sur Twitter que la décision d’Apple marquait un « changement total de perspective » et qu’il y avait de l’espoir qu’il s’agisse d’un pas vers l’allongement de la durée de vie des appareils.

L’annonce d’Apple peut sembler une petite chose : ils vont publier des manuels gratuits et vendre des pièces à leurs clients. Mais c’est un changement total de perspective. C’est un accord qu’il s’agit d’un partenariat. Nous sommes sur Starship Earth, naviguant ensemble à travers l’univers. – Kyle Wiens (@kwiens) 17 novembre 2021

Bien qu’il s’agisse d’un grand pas en avant, iFixit souligne qu’il existe un certain nombre d’inconnues et de mises en garde. Il est peu probable qu’Apple autorise les clients à utiliser des pièces provenant d’un autre endroit que la boutique en ligne qu’Apple est en train de construire, et la disponibilité immédiate des pièces officielles pourrait voir Apple verrouiller davantage les composants ‌iPhone‌ via la sérialisation, restreignant l’utilisation de tiers. des pièces de fête ou des pièces récupérées sur d’autres iPhones.

D’autres défenseurs de la réparation conviennent que la décision d’Apple est une victoire pour Right to Repair, mais il reste encore beaucoup à faire. iFixit dit qu’il continuera à se battre pour des lois qui « maintiendront Apple et les autres fabricants honnêtes », tandis que la Right to Repair Coalition, qui représente plusieurs ateliers de réparation et groupes commerciaux, a déclaré que cela était « loin » des exigences du droit à la réparation, mais montre que les législateurs sont sur la bonne voie si Apple a eu peur d’autoriser les réparations des clients.

Grosse grotte par Apple, mais le diable est dans les détails. C’est loin des exigences de #righttorepair, mais cela prouve que les législateurs sont sur la bonne voie pour élargir les exigences similaires. https://t.co/Ms99LIgwcc – Droit de réparation (@RepairCoalition) 17 novembre 2021

Nathan Proctor, qui dirige la campagne Right to Repair avec le Groupe de recherche sur l’intérêt public des États-Unis, a qualifié la décision d’Apple d' »énorme étape » pour le droit à la réparation, tandis que l’avocat de la réparation Kevin O’Reilly l’a qualifié de « énorme victoire », mais a déclaré des réformes concrètes sont encore nécessaires.

« C’est une étape importante pour le droit à la réparation. L’un des opposants les plus visibles à l’accès à la réparation est en train de changer de cap, et la décision d’Apple montre que ce que les défenseurs de la réparation ont demandé était toujours possible. » https://t.co/JGGexMt2qD – US PIRG (@uspirg) 17 novembre 2021

Les magasins indépendants n’ont pas un accès complet aux matériaux de réparation. Les pièces seront toujours sérialisées sur des appareils individuels. Et il y a d’autres fabricants d’appareils OEM (*toux* John Deere *toux*) que nous ne pouvons pas réparer. 5/ — Kevin O’Reilly (@kevin_oreilly7) 17 novembre 2021

Le programme de réparation en libre-service d’Apple sera lancé au début de 2022 aux États-Unis, et il commencera par Apple mettant les composants de réparation à la disposition des propriétaires d’iPhone 12 et d’iPhone 13. Apple prévoit de s’étendre à d’autres pays tout au long de 2022 et s’efforcera également de prendre en charge davantage de réparations et d’appareils au fil du temps.