iFixit se moque de l’analyse de la réparabilité de la peau de chamois d’Apple à 25 euros | La technologie

Le chiffon de nettoyage d’Apple a passé l’examen minutieux des experts iFixit. Ils ont pris ça pour une blague, mais ils ont découvert une chose curieuse.

Lors de la présentation de son nouveau MacBook, Apple nous a glissé un nouveau produit dans son magasin, sans l’annoncer : un chiffon de nettoyage qui coûte 25 euros.

Cela peut sembler être une blague ou une expérience Apple à vérifier dans quelle mesure peuvent-ils vendre quelque chose, à un prix 10 fois plus élevé, et que les gens l’achètent toujours.

Et bien sûr, l’expérience a été un succès : il est déjà épuisé, et il ne sera plus disponible avant 10 à 12 semaines.

L’ordinateur portable Apple le plus puissant jamais conçu avec la nouvelle puce M1 Max avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs et un SSD de 1 To.

iFixit, le site expert en réparation, connu dans le monde entier pour pratiquer l’autopsie sur toutes sortes d’appareils, a réalisé son démontage de MacBook Pro où, d’ailleurs, il accorde un indice de réparabilité de 4 sur 10.

Louez le fait que le remplacement de la batterie et de l’écran est plus facile que les modèles précédents et que de nombreux composants sont modulaires.

Cependant, il y a beaucoup de vis et de colle difficiles à enlever, et le meuble de rangement est soudé ensemble.

À la fin de l’article, iFixit consacre quelques minutes au chiffon de nettoyage Apple.

Assure qu’il a la même sensation que la couverture Alcantara de l’étui iPad. Et une curiosité : ce sont deux tissus collés ensemble:

Vous pouvez donc le couper et obtenir deux chamois, c’est comme s’ils vous coûtaient 12,5 euros pièce… Ça fait moitié mal.

Bien sûr, le chiffon en microfibre n’a aucune caractéristique qui le rend unique ou supérieur à n’importe quel tissu que l’on peut acheter 10 fois moins cher, à l’exception du logo Apple.

En plaisantant, cela lui donne une note de réparabilité de 0 sur 10, car « nous l’avons coupé avec des ciseaux, et il n’y a aucun moyen de le réparer ».

Nous pouvons faire toutes les blagues que nous voulons, mais la réalité est que le daim à 25 euros est épuisé, démontrant que Apple peut vendre ce qu’il veut, à n’importe quel prix.

Très peu d’entreprises dans le monde peuvent y parvenir.