iFocus s’associe à la technologie Blockchain de Kinglory pour créer de nouvelles normes dans l’industrie médicale ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Premier marché d’esthétique médicale basé sur les données en Amérique du Nord, iFocus s’est intégré à Kinglory, une plate-forme écologique de blockchain haute performance basée au Canada, à la suite d’une annonce via un récent communiqué de presse.

Indépendamment des caractéristiques distinctives entre les entreprises partenaires, le partenariat verra les entreprises unir leurs efforts pour créer de nouvelles normes dans l’industrie médico-esthétique.

L’intégration entre iFocus et Kinglory a prouvé que l’essence de la technologie blockchain sera toujours pertinente dans n’importe quelle industrie. Les fonctionnalités exclusives fournies avec la technologie blockchain aideront iFocus à protéger ses connaissances du secteur, ses droits de brevet et la sécurité des consommateurs.

La capacité de Blockchain à enregistrer des informations sur les produits et services avec un horodatage aidera à retracer facilement l’authenticité de chaque appareil laser jusqu’à la source. Par conséquent, réduire l’existence de produits contrefaits et de qualité inférieure sur le marché, et également fournir aux consommateurs qui souhaitent être bien informés avant de prendre des décisions en matière de santé, peuvent simplement obtenir les bonnes informations dont ils ont besoin.

De plus, le mécanisme de blockchain offrira aux clients la possibilité de contrôler où et quand leurs informations sont partagées avec qui. De cette façon, un tiers n’aura pas accès aux données du client sans l’autorisation valide du propriétaire. Cette technologie de partage de fichiers décentralisée est également bénéfique pour prévenir la fraude.

Il est assez intéressant de noter que le déploiement d’infrastructures blockchain protégera essentiellement les préoccupations des clients de l’entreprise concernant la qualité des produits et des services. Les problèmes de confidentialité personnelle seront également gérés efficacement via la blockchain, car la certification officielle des agences et les informations sur les produits de la marque sont transparentes et dignes de confiance sur la blockchain.

L’annonce a en outre révélé qu’iFocus cherchait à établir des relations de coopération entre le Groupe L’Oréal et le Groupe Bausch & Lomb. De cette façon, il peut fournir de nouvelles solutions à l’industrie médicale.

