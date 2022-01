Iga Swiatek se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/04/2022 à 06:15 CET

Le polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde pour 6-3 et 6-3 en une heure et dix-neuf minutes au joueur de tennis australien Daria saville, numéro 421 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les huitièmes de finale.

Pendant le match, la joueuse de tennis polonaise a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois. Quant à la joueuse australienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, obtenu une efficacité de 56%, commis 9 doubles fautes et réussi à remporter 46% des points de service.

Le joueur polonais affrontera le joueur de tennis canadien en huitièmes de finale du championnat Leylah Annie Fernandez, numéro 24, demain mercredi à partir de 1h30 heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Adélaïde entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur. Au total, 48 joueurs de tennis participent au championnat. Au total, ce sont 30 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les joueurs invités.