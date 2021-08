Iggy Azalea nie la rumeur selon laquelle elle était intime avec Tristan Thompson au milieu du drame de Khloe Kardashian

Alors que l’état de la relation entre Khloe Kardashian et Tristan Thompson n’est toujours pas clair, le rappeur Iggy Azalea s’est adressé à Twitter pour démentir les récentes rumeurs selon lesquelles elle aurait triché avec le joueur de la NBA. “Des fausses nouvelles très étranges faisant le tour de moi en train de sortir avec un homme que je n’ai littéralement jamais rencontré un JOUR de ma vie… Genre… Vous vous ennuyez vraiment tous ?!?!” a-t-elle tweeté. “S— est un comportement très, très étrange.”

Le rappeur “Fancy” a poursuivi, affirmant “Je n’ai même jamais été dans le même bâtiment que cet homme. JE NE CONNAIS PAS CETTE PERSONNE.” Azalea a expliqué que ces rumeurs l’avaient vraiment affectée, rappelant aux gens qu’il y a de vraies vies derrière les potins. “Créer des mensonges sans fondement sur les gens pour le plaisir est nul parce que je suis une vraie personne avec ma propre vie privée qui est perturbée par des taureaux —, donc je suis vraiment ennuyée”, a-t-elle tweeté. “En fin de compte, aucun d’entre vous en ligne ne connaît ma vie personnelle ou qui j’ai remis en question en privé une rumeur comme celle-là”, a-t-elle écrit dans un tweet maintenant supprimé. “Alors laisse quelqu’un mentir sur TON p—- si tu veux. Mais je n’aime pas laisser les mensonges vivre cela affecte ma vraie vie.”

Des rumeurs et des rapports contradictoires ont émergé récemment, impliquant que Kardashian et Thompson étaient de nouveau ensemble, mais le dernier indique qu’ils sont toujours séparés. Des sources proches du couple ont déclaré à In Touch Weekly qu’ils ravivaient leur romance, mais une autre source proche d’eux a déclaré à TMZ que ce n’était pas vrai. Kardashian et Thompson se sont toujours abstenus de peser publiquement sur les rapports.

Un initié a déclaré que Kardashian était “désespéré de faire en sorte que cela fonctionne” avec Thompson malgré ses antécédents d’infidélité et que Thompson avait “promis de faire mieux”. Cette source semblait suggérer qu’ils n’étaient pas seulement intéressés à rester ensemble pour le bien de leur fille True, mais qu’ils voulaient également avoir un deuxième enfant ensemble. La source de TMZ a contesté cela, affirmant que Kardashian et Thompson sont cordiaux pour le bien de True, mais ne sont pas intéressés par une relation amoureuse. Le comportement du couple et les photographies récentes d’eux ensemble semblent soutenir cette dernière histoire plus que la première, bien que certains fans soient de plus en plus confus.

Les fans sur les réseaux sociaux se sont offusqués de la formulation de cette déclaration, qui met l’accent sur les “problèmes de confiance” de Kardashian plutôt que sur l’histoire d’infidélité de Thompson. Une autre source a déclaré à In Touch : “Tristan sera toujours le père de True, et c’est un bon père pour elle, mais il ne sera jamais un bon partenaire pour Khloé. Elle avait toujours de l’espoir donc c’est encore un autre signal d’alarme, espérons-le. , le dernier. Khloé va passer à autre chose, mais c’est doux-amer et déchirant. “