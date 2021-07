Iggy Azalea refuse de partager des photos de Son Onyx après des abus sur Instagram

Le rappeur Iggy Azalea ne partagera plus les photos de son fils Onyx sur les réseaux sociaux. La rappeuse “Fancy” a déclaré qu’elle avait été confrontée à des commentaires négatifs sur son fils, qu’elle partage avec son ex-petit ami Playboi Carti. Azalea, 31 ans, a gardé secrète sa grossesse avec Onyx jusqu’à sa naissance.

“J’ai décidé de ne plus publier sur l’onyx ou de ne plus partager d’images en ligne”, a tweeté Azalea jeudi. « Vous n’êtes pas sur le point d’être ici à jouer avec mon bébé sous ma montre, non ! » La publication faisait référence à des publications sur les réseaux sociaux se moquant d’Onyx après qu’Azalée ait partagé une photo de lui portant un costume d’alligator sur Instagram.

Azalea a remarqué que les gens plaisantaient à propos d’Onyx plus tôt cette semaine. “Imaginez être si malheureux que vous intimidiez un enfant d’un an pour avoir choisi sa propre tenue. Vous êtes tous tellement ringards et ennuyés et c’est vraiment dommage”, a-t-elle écrit mardi en réponse à un troll sur Twitter. Un autre fan a déclaré qu’il n’y avait aucune “mauvaise intention” avec les blagues, mais Azalea n’était pas d’accord. “Mon enfant n’est pas une sous-marque sur laquelle les fans de son père peuvent être obsédés ou faire le clown parce que la réalité est que vous n’aimez pas sa mère, alors vous pensez que c’est mignon d’être impoli avec un bébé et les trucs amusants qu’il porte , a-t-elle tweeté jeudi. « Sachez que je vais vous gifler en personne, et son père aussi. »

Lorsque Azalea a annoncé pour la première fois qu’elle avait un fils en juin 2020, elle a déclaré qu’elle prévoyait de garder Onyx hors des projecteurs du public. “J’ai continué à attendre le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours impatient de partager des nouvelles de ce géant avec le monde”, a écrit Azalea dans un article Instagram Story. “Je veux garder sa vie privée mais je voulais qu’il soit clair qu’il n’est pas un secret et je l’aime au-delà des mots.”

Cependant, elle a commencé à partager des photos d’Onyx l’automne dernier sur Instagram. Sa dernière apparition sur sa page Instagram date du 6 mai. “Je viens de récupérer le film de la fête d’Onyx. J’aime mon bébé”, a-t-elle écrit en légende. Le 27 avril, elle a fêté son premier anniversaire, qualifiant Onyx de “ma personne préférée dans tout l’univers”, ajoutant : “Je n’aurais jamais pensé pouvoir aimer autant quelque chose ou quelqu’un, Onyx tu es une joie. Ton bonheur est mon bonheur. ” Azalea n’a pas autorisé les commentaires sur les publications avec Onyx.

Ces dernières semaines, Azalea a fait la une des journaux pour avoir soutenu Britney Spears dans sa bataille pour la tutelle. Azalea a également été à nouveau critiquée pour appropriation culturelle après avoir sorti le clip de “I Am the Stripclub”. Azalea, originaire d’Australie, a été accusée d’appropriation culturelle tout au long de sa carrière. Azalea a répondu à plusieurs critiques plus tôt ce mois-ci, disant même à un fan que les gens “atteignent” leurs critiques.