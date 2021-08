Iggy Azalea répond aux rumeurs de rencontres “bizarres” avec Tristan Thompson .

Iggy Azalea n’est pas là pour les rumeurs de rencontres avec Tristan Thompson (Photo: .)

Iggy Azalea a agi rapidement pour faire taire les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Tristan Thompson et semble totalement confuse à propos de tout cela.

Comme cela est bien documenté, Tristan, 30 ans, entretient actuellement une relation intermittente avec Khloe Kardashian, avec qui il partage la fille de trois ans True. On pensait qu’ils étaient de nouveau ensemble après s’être récemment séparés, mais Khloe, 37 ans, a nié cela la semaine dernière.

Ne faisant qu’ajouter à la vie amoureuse compliquée de Tristan, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la star de la NBA sortait maintenant avec Iggy, 31 ans.

Dans une série de tweets dimanche, le rappeur australien a remis les pendules à l’heure et a écrit: ” De fausses nouvelles très étranges faisant le tour de moi en train de sortir avec un homme que je n’ai littéralement jamais rencontré un JOUR de ma vie …. Comme…. Vous vous ennuyez vraiment à ce point ?!?!

« S ** t est un comportement très, très étrange. »

Lorsqu’un adepte lui a demandé si elle faisait référence à Tristan, Iggy a répondu : ” Je n’ai littéralement jamais été dans le même bâtiment que cet homme. Je ne connais pas cette personne.

D’autres se sont même demandé d’où venaient les rumeurs, ce à quoi Iggy a révélé: “Certains bizarres [sic] des femmes d’âge moyen avec une webcam apparemment et c’est vraiment sa propre émission de fan fiction.’

De fausses nouvelles très étranges faisant le tour de moi en train de sortir avec un homme que je n’ai littéralement jamais rencontré un JOUR dans ma vie. Likeâ??¦. ré??????

Yâ????tous s’ennuient-ils vraiment?!?! – IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 22 août 2021

Le rappeur a ajouté: “Créer des mensonges sans fondement sur les gens pour le plaisir est boiteux parce que je suis une vraie personne avec ma propre vie privée qui est perturbée par le taureau *** t, donc je suis en fait ennuyé.”

On pense que la rumeur a été lancée par la blogueuse Tasha K qui a affirmé qu’ils étaient “f*****g” sans préciser d’où elle a obtenu ses informations.

Iggy était récemment en couple avec le rappeur Playboy Carti, mais ils se sont séparés au moment où elle a donné naissance à leur premier enfant, leur fils Onyx, en avril 2020.

Tristan a été dans une relation intermittente avec Khloe Kardashian (Photo: @khloekardashian, Instagram)

La vie amoureuse de Tristan a de nouveau fait la une des journaux la semaine dernière lorsque Khloe a répondu aux spéculations selon lesquelles elle l’avait repris.

Un utilisateur de Twitter a tweeté à la star : ” À ce stade, @khloekardashian n’a aucune valeur personnelle. De toute façon…’

Khloe a répliqué: “Vous me dites que vous avez fait une évaluation de ma vie à cause d’un blog aléatoire? Je pense que cela en dit plus sur vous que sur moi.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Tristan a également semblé répondre aux rumeurs en écrivant : ” Les commérages sont pires que les voleurs parce qu’ils tentent de voler la dignité, l’honneur, la crédibilité et la réputation d’une autre personne, qui sont difficiles à restaurer.

« Alors, souvenez-vous de ceci : lorsque vos pieds glissent, vous pouvez rétablir votre équilibre. Lorsque votre langue glisse, vous ne pouvez pas récupérer vos mots. Agir en conséquence.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Iggy Azalea admet qu’elle n’a pas pu obtenir de collaborations de grands noms pour l’album final : “Les gens sont faux”



PLUS : Khloe Kardashian claque l’étiquette du paillasson après avoir affirmé qu’elle était « désespérée » de garder Tristan Thompson





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();