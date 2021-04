Iggy Azalea se fait plaisir tout en montrant ses abdos 🍦

Iggy Azalea fait un arrêt rapide dans un magasin de Los Angeles pour acheter des glaces.

Le chanteur «Fancy» sirote une glace Häagen-Dazs tout en quittant le magasin d’alcool typique de Los Angeles dans une scène qui pourrait ressembler à une publicité pour la marque renommée.

La star de 30 ans qui a accueilli son premier enfant l’année dernière après avoir gardé secrète sa grossesse, annonçant son arrivée le 10 juin via Instagram, a montré ses courbes enviables dans une tenue de sport.

Iggy a associé un pantalon de jogging bleu à un t-shirt noué blanc qui révélait ses abdos, son Yezzy blanc, son collier en argent et ses ongles vert fluo.

Son départ intervient après avoir partagé un tweet disant: “C’est tellement mélodramatique, mais parfois j’ai l’impression que personne sur toute cette planète ne me comprend et c’est si solitaire.” Apparemment, l’isolement social et préventif du COVID-19 coûte à la star australienne.