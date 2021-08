Iggy Azalea va lancer une ligne de maquillage « Totally Plastic » – WWD

Tops courts et chaînes ventrales, accessoires pour cheveux et colliers, téléphones à rabat et chaises gonflables, Iggy Azalea fait revivre le début des années 2000 dans sa campagne publicitaire pour « Totally Plastic », sa nouvelle ligne de cosmétiques créée en partenariat avec BH Cosmetics.

La collection sera lancée sur BHCosmetics.com, ainsi que dans les magasins Ulta Beauty et ulta.com le 29 août.

“Ce que je voulais vraiment faire avec cette collection capsule, c’était revivre ma nostalgie d’adolescente”, a déclaré Azalea.

Pour ce faire, elle propose un brillant à lèvres très brillant, bien sûr, et les couleurs de fard à paupières pastel familières souvent portées par les adolescents de la génération Y – bien qu’améliorées à l’aide des formules plus faciles à mélanger et plus durables d’aujourd’hui.

“Si j’avais mis un fard à paupières rose bébé au début des années 2000, je serais restée assise là toute la journée, et ça n’aurait jamais été aussi brillant qu’aujourd’hui”, a-t-elle déclaré en riant. “Nous sommes allés si loin avec ça.”

« Totalement en plastique » Courtoisie/Thom Kerr

La collection « Totally Plastic » comprend trois palettes d’ombres à paupières de neuf couleurs, pour 17 $ chacune : des bleus givrés, des violets et des roses (avec des argents, des jaunes et des neutres) dans des finitions mates et chatoyantes. Il existe une palette pour le visage à 19 $ avec trois nuances éclaircissantes et trois contours; quatre brillants à lèvres à 14 $ dans des options comprenant du rose bubblegum et de la pêche avec des taches d’or (emballage intérieur orné de pompons) et des faux cils à 9 $. Il y a aussi des accessoires: un ensemble de huit pinceaux pour le visage et les yeux (29 $), une éponge de beauté dans un étui rose vif (7 $), un étui de voyage lavande pailleté (17 $), ainsi qu’un miroir à main en forme de cœur avec diable cornes (19 $) – l’imagerie familière qu’Azalea présente dans la campagne de son parfum récemment sorti, “Devil’s Advocate” (dans le cadre de sa marque Parfum De Azalea, une collaboration avec la société de cosmétiques basée à Los Angeles Merveilleux Beauty).

“Ma mère m’a laissé acheter une mini-jupe à carreaux”, a déclaré le rappeur australien de 31 ans, expliquant une partie de l’inspiration pour les produits. “J’ai eu un bleu électrique, et j’ai été autorisé à acheter un haut… J’ai eu ce haut noir qui avait des mots jaunes et scintillants gommeux dessus, et il était écrit ” 99% diable ” sur le devant, ” 1% ange ” dessus l’arrière. Je l’ai porté partout pendant, genre, deux ans d’affilée. Je pensais que j’étais comme un dur à cuire. Chaque fois que je pense au début des années 2000, je pense à ce T-shirt.

Azalea – qui a annoncé que “The End of an Era”, sorti le 13 août, serait son dernier album – a de grandes ambitions en matière de beauté.

“Là où nous nous dirigeons avec la carrière d’Iggy, c’est de construire son propre empire de la beauté, à sa manière, mais dans la même veine que ce que les Kardashian ont fait avec succès et Rihanna et d’autres”, a déclaré son manager, Reece Pearson. « Ce partenariat avec BH commence vraiment à s’épanouir dans la mesure où nous entamons très tôt des discussions sur un partenariat beaucoup plus important. Ce n’est pas une sorte d’accord d’approbation. C’est vraiment un partenariat, une collaboration qui, je pense, va finir par devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Nous visons un réel succès avec Totally Plastic.

Avec « Devil’s Advocate », dont Azalea est propriétaire majoritaire, il a ajouté : « Nous allons conclure un accord la semaine prochaine pour BH et l’un des principaux détaillants de produits de beauté à devenir partenaires de la société de parfums, ce que je pense est un vrai signe du succès que nous avons là-bas.

Iggy Azalea Avec l’aimable autorisation de Thom Kerr