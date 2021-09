Iggy Pop et Matt Sweeney réinventent le fils européen de Velvet Underground

“European Son”, tel que réinventé par Iggy Pop et Matt Sweeney pour le nouvel album de compilation, I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, est maintenant disponible. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le disque, produit par le regretté Hal Willner, est attendu le 24 septembre via Verve Records, la maison du label d’origine du Velvet Underground.

« Le Velvet Underground était le meilleur groupe de rock and roll. Iggy Pop reste le plus grand chanteur de rock and roll », déclare Sweeney. “Je suis ravi et humilié que l’expérience joyeuse de devenir profondément méchant avec Iggy sur “European Son” puisse être entendue par les fans de longue date de VU et les nouveaux arrivants.”

I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico présente également des contributions Michael Stipe, Matt Berninger, Andrew Bird, Lucius, Kurt Vile & The Violators, St. Vincent & Thomas Bartlett, Thurston Moore, Bobby Gillespie, King Princess , Courtney Barnett et Fontaines DC C’est un hommage morceau par morceau au premier album original.

La sortie d’aujourd’hui de “European Son” suit les versions de “I’ll Be Your Mirror” de Courtney Barnett, « I’m Waiting For The Man » de Matt Berninger et le premier single du disque, une version de « Run Run Run » de Kurt Vile & The Violators.

La sortie de I’ll Be Your Mirror marque le coup d’envoi d’une solide campagne de Plancher de velour activité en 2021. L’album hommage a été conçu en 2017 en même temps que Todd Haynes a signé pour réaliser The Velvet Underground, le très attendu Apple Original Film qui vient de faire sa première au Festival de Cannes 2021 pour recevoir des critiques élogieuses et marque la première incursion de Haynes dans l’espace documentaire. Apple Original Films et Polygram Entertainment présentent The Velvet Underground, en association avec Federal Films, une production de Motto Films et Killer Films. Le Velvet Underground fera ses débuts dans les salles de cinéma et dans le monde sur Apple TV+ le 15 octobre, aux côtés d’une bande originale organisée par Randall Poster et Todd Haynes via Republic/UMe.

Fondée en 1956 par l’imprésario Norman Granz afin de créer une maison équitable et juste pour Ella Fitzgerald, Verve Records est devenu le foyer de certains des groupes les plus pionniers de la musique, notamment Ella, Billie Holiday, Louis Armstrong, Nina Simone, The Velvet Underground, Frank Zappa, Dizzy Gillespie, Sister Rosetta Tharpe, Oscar Peterson, Sarah Vaughn, et plus encore. Aujourd’hui, le label perpétue ce riche héritage avec des artistes tels que Jon Batiste, Cynthia Erivo, Bettye LaVette, etc.

Pour célébrer la sortie, Verve Records fera un don à Amnesty International USA, une organisation locale mondiale de millions de personnes dédiée à la revendication des droits humains pour tous. Le fondateur de Velvet Underground, Lou Reed, était un soutien actif d’Amnesty International USA.

Précommandez I’ll Be Your Mirror : Hommage au Velvet Underground & Nico.