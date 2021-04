Iggy Pop sur le point d’apparaître dans le film «  Blue Iguana  »

Iggy Pop est appelé à jouer un rôle de soutien dans le prochain film, Blue Iguana. La comédie noire, qui met en vedette Bob Saget (Full House), Joel David Moore (Avatar), Carly Chaikin (Mr.Robot), (Jason Jones (The Flight Attendant) et Mary Lynn Rajskub (24), tourne actuellement dans le Îles Caïmans.

Selon Date limite, l’icône du rock incarnera Edward, un «patriarche riche dont la mort déclenche une chaîne d’événements malheureux pour son fils Daniel dont le plan de renouer avec ses frères et sœurs rencontre un hic quand il découvre qu’ils veulent tous le tuer pour son héritage.»

Recevez les dernières nouvelles du rock directement dans votre boîte de réception!

Recevez les dernières nouvelles punk directement dans votre boîte de réception!

Le réalisateur Jeremy LaLonde (Sex After Kids, James vs His Future Self) a tweeté à propos de la participation du rockeur au film: «C’est la putain de légende punk rock la plus douce que vous ayez jamais rencontrée – un tel honneur de travailler avec lui.

Une déclaration commune a également été faite par deux des soutiens du film, la société canadienne Productivity et la société américaine Darius Films: «Nous sommes au-delà de l’extase que le légendaire Iggy Pop rejoigne le casting de Blue Iguana. Bien que purement coïncidence avec son casting, son nom est dérivé du mot iguane, il ne pourrait donc pas être plus approprié qu’Iggy rejoigne notre casting déjà stellaire. Nous avons hâte de travailler avec lui dans les magnifiques îles Caïmans.

Comme indiqué ci-dessus, le Rock and Roll Hall of Famer a obtenu son surnom, Iggy, de son premier groupe, The Iguanas.

Ce ne sera pas la première incursion de Pop dans le métier d’acteur. Il a déjà joué dans une variété de films et d’émissions de télévision, notamment Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch (2003), Song to Song de Terrence Malick (2017) et la série Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete. L’artiste a également prêté sa voix distinctive à plusieurs séries animées au fil des ans.

Pop, qui a sorti son 18e album studio, Libérer, en 2019, est restée occupée ces derniers mois. En plus de célébrer ses collaborations à l’ère berlinoise avec David Bowie dans le coffret 7-LP, Les années Bowie, il a publié une chanson opportune sur la pandémie de Covid-19, «Dirty Little Virus», en décembre.

Cliquez ici pour écouter le meilleur d’Iggy Pop.