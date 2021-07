Iggy Pop va raconter un documentaire sur le pharaon égyptien Toutankhamon

Iggy Pop est sur le point de raconter un documentaire axé sur la découverte et l’exposition du célèbre pharaon égyptien Toutankhamon.

Le documentaire, Toutankhamon : la dernière exposition, a été produit par Nexo Digital et l’agence culturelle italienne Laboratoriorosso. Il fait suite à la découverte de la tombe en 1922 et à l’exposition itinérante qui a suivi, “King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh”, qui a été lancée à Los Angeles en 2019. Le film devait sortir l’année dernière, mais la pandémie a retardé son arrivée à 2022.

La tournée contenait plus de 150 artefacts de la tombe du roi Tut et devait durer jusqu’en 2023 avant que la pandémie ne l’interrompe. Le gouvernement égyptien a depuis déclaré que les objets ne quitteront plus jamais le pays.

S’adressant à Variety, Rosella Gioffré de Nexus Digital a déclaré qu’elle recherchait « quelqu’un qui pourrait donner un attrait différent à la narration du film ».

« Et nous avons pensé à [Iggy Pop] et il a accepté.

Le PDG de Laboratoriorosso et producteur de documentaires, Sandro Vannini, a ajouté que « lorsque nous avons entendu sa voix pour la première fois, nous avons dit que c’était la voix ».

« C’est ce dont nous avons besoin pour ce film. La voix d’Iggy Pop est tout simplement incroyable », a-t-il déclaré. “Quand il a lu l’histoire de ce qu’il allait raconter, il a immédiatement eu envie de travailler avec nous.”

Plus tôt cette année, il a été révélé qu’Iggy Pop rejoindrait le casting du film comique Blue Iguana de Jeremy LaLonde, qui met également en vedette Bob Saget, Joel David Moore, Jason Jones, Carly Chaikin et Mary Lynn Rajskub.

Selon des informations préliminaires, l’icône du rock incarnera Edward, un “riche patriarche dont la mort déclenche une chaîne d’événements malheureux pour son fils Daniel dont le plan de renouer avec ses frères et sœurs rencontre un problème lorsqu’il découvre qu’ils veulent tous le tuer pour son héritage . ”

Le réalisateur Jeremy LaLonde (Sex After Kids, James vs. His Future Self) a tweeté à propos de la participation du rockeur au film : “C’est la légende du punk rock la plus adorable que vous ayez jamais rencontrée – un tel honneur de travailler avec lui.”

