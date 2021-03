Iglesias n’exclut pas de se classer deuxième du classement s’ils rejoignent Más Madrid: « Faisons les primaires »

Jusqu’à présent, le deuxième vice-président et dirigeant de Podemos, Pablo Iglesias, l’a assuré dans son premier entretien en tant que candidat à la présidence de la Communauté de Madrid à El Intermedio que « maintenant il sera plus utile » d’être président du gouvernement autonome. Cependant, il n’exclut pas de se classer deuxième des charts s’ils rejoignent Más Madrid. « Faisons des primaires. J’accepterais de passer deuxième pour Mónica García. Si les inscrits décident, je suis ravi d’aller dans la position qui me touche. »

Iglesias a annoncé ce lundi qu’il quitterait l’exécutif de Pedro Sánchez pour priver Isabel Díaz Ayuso du gouvernement de la Communauté de Madrid. Interrogé par Sandra Sabatés et Greater Wyoming dans le programme de Le sixième Sur sa décision et comment il va affronter les élections du 4 mai, il a justifié qu’il serait plus utile d’être président de la Communauté et que s’ils veulent arrêter « l’extrême droite de Vox, la » gauche transformatrice ensemble « a pour le faire. «Ce serait une bonne nouvelle pour tous les Madrilènes, si nous arrêtions ces ultras», a-t-il ajouté.

Son annonce n’a pas « tellement surpris Pedro Sánchez » et affirme que « en politique, il faut savoir où cela est le plus utile « . « Il est important que chacun comprenne une nouvelle culture politique dans laquelle chacun est dans la position la plus utile, et je suis maintenant plus utile dans la Communauté de Madrid. »

En outre, il a insisté sur le fait que le Parti socialiste dirigé par Ángel Gabilondo doit remplir son «rôle en s’adressant à un électorat différent». En ce qui concerne Más Madrid, il a cherché à «être d’accord» et à dire qu’il y a un gouvernement de gauche à Madrid.

« Je suis clair que Mónica García, ses collègues et les habitants de Más Madrid peuvent être d’accord. J’accepterais de passer en deuxième position après Mónica García. Si les inscrits décident, je serais ravi d’aller dans la position qui me touche », a-t-il déclaré sans mentionner le chef de Más País Íñigo Errejón, mais il parle des cicatrices et des blessures qui sont là.

Louange à Yolanda Díaz

Pablo Iglesias pense depuis des mois à laisser la direction d’United We Can à l’actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz.